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Материалы по теме:

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в 

16 марта 2018, 11:11
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
В Жигулевске мужчина ударил собутыльника ножом и лег спать

В Жигулевске мужчина ударил собутыльника ножом и лег спать

В полицию поступило сообщение о том, что 50-летнего жителя Жигулевска ударили ножом. ЧП произошло в квартире дома по улице Гоголя. Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи потерпевшего.

Оказалось, что подозреваемый жил в квартире у пострадавшего с начала февраля. Мужчины регулярно распивали 

28 февраля 2018, 01:39
Мать из Жигулевска получила 100 тысяч рублей по поддельным чекам

Мать из Жигулевска получила 100 тысяч рублей по поддельным чекам

Жительница Жигулевска попалась на незаконном получении социальных выплат. Она подала в госорганы документы на выделение пособия по рождению третьего ребенка. К пакету бумаг она приложила чеки, которые подтверждали покупку различных товаров для нужд малыша. В итоге ей выплатили 100 тысяч 

26 февраля 2018, 02:55
Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

В Жигулевске осудили мать, которая не хотела платить алименты. Служители Фемиды обязали женщину перечислять половину доходов на содержание своих троих детей. Прошло два месяца, но она никаких денег не платила. Тогда управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбудило 

22 февраля 2018, 04:50
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