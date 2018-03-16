В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с наркотиком. Это оказалось марихуана массой более 61 грамма.
Во время допроса горожанин заявил, что заросли конопли он обнаружил в гаражном массве. Траву подозреваемый нарвал для личного потребления. Сейчас на него заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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