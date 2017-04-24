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Бункер S

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Материалы по теме:

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей

В Жигулевске потратят 1 миллион рублей на отлов бездомных животных, сообщается в документах очередного тендера на портале госзакупок. На средства городской казны подрядчику следует отловить 450 собак. Каждая обойдется бюджету в 2 тысячи 200 рублей. Согласно техазаданию, исполнитель заказа должен 

9 февраля 2017, 05:15
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На дороге, ведущей из поселка Угловой в Красный Яр, столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21093» и грузовик «КамАЗ». Телесные повреждения получил 4-летний мальчик, которых ехал на заднем 

25 ноября 2016, 03:38
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
18 ноября 2016, 02:48
16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом

16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом

Полиция расследует уголовное дело о краже автобуса «ПАЗ». О пропаже машины заявила владелица – 46-летняя жительница Самары. Транспортное средство было припарковано возле дома по ул. Георгия Димитрова.

По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 16-летний подросток, воспитанник одного из социальных 

21 апреля 2014, 11:54
25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей

25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии правоохранителей, 25-летний житель города занимался сбором металлолома, не имея на это необходимого разрешения, и заработал 2 миллиона рублей. Установлено, что незаконной деятельностью предприимчивый молодой человек занимался с июля 2013 

13 марта 2014, 12:07
В Самарской области полицейские изъяли похищенный металлолом

В Самарской области полицейские изъяли похищенный металлолом

Находившиеся на дежурстве сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» заметили подозрительную «Газель», груженную металлоломом, и решили проследовать за ней. Автомобиль подъехал к пункту приема металла. В машине находились двое мужчин, которых полицейские попросили объяснить, кому принадлежит этот груз и 

2 декабря 2013, 11:03
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