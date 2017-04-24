В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16. Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. В надзорное …