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В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
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5 апреля 2017, 09:36
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
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22 марта 2017, 01:51
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей
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9 февраля 2017, 05:15
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В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»
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9 января 2017, 03:55
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Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет
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25 ноября 2016, 03:38
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Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом
В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.
Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее …
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18 ноября 2016, 02:48
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16-летний подросток похитил в Самаре автобус и сдал его на металлолом
Полиция расследует уголовное дело о краже автобуса «ПАЗ». О пропаже машины заявила владелица – 46-летняя жительница Самары. Транспортное средство было припарковано возле дома по ул. Георгия Димитрова.
По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 16-летний подросток, воспитанник одного из социальных …
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21 апреля 2014, 11:54
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25-летний житель Жигулевска незаконно заработал на сдаче металлолома 2 млн рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии правоохранителей, 25-летний житель города занимался сбором металлолома, не имея на это необходимого разрешения, и заработал 2 миллиона рублей. Установлено, что незаконной деятельностью предприимчивый молодой человек занимался с июля 2013 …
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13 марта 2014, 12:07
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В Самарской области полицейские изъяли похищенный металлолом
Находившиеся на дежурстве сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» заметили подозрительную «Газель», груженную металлоломом, и решили проследовать за ней. Автомобиль подъехал к пункту приема металла. В машине находились двое мужчин, которых полицейские попросили объяснить, кому принадлежит этот груз и …
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2 декабря 2013, 11:03