|
В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
|
11 декабря 2018, 03:17
|
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
|
11 декабря 2018, 02:29
|
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
|
11 декабря 2018, 01:11
|
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
|
11 декабря 2018, 12:45
|
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
|
6 декабря 2018, 04:13
|
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
|
26 ноября 2018, 11:55
|
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»
|
23 ноября 2018, 11:19
|
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
|
9 ноября 2018, 05:51