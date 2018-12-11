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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

В понедельник, 10 декабря, в очередном матче Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 72:73. Для победы самарцам не хватило всего одного броска. Наиболее активными и результативными во время игры были Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 
11 декабря 2018, 01:11
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на 
23 ноября 2018, 11:19
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
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