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Баянист из Тольятти снял клип с девушками в купальниках
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4 сентября 2016, 06:27
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Новости самарских блогов: виртуальная экскурсия в село Александровка
Блогер kovrigin_163 приглашает на виртуальную экскурсию в село Александровка Кинель-Черкасского района: «Это бывшее имение графа Николая Александровича Толстого - отца писателя Алексея Николаевича Толстого. Люди здесь по-прежнему не зависят от внешних обстоятельств, выживают за счет своего подсобного хозяйства и животноводства. …
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15 сентября 2014, 05:46
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Самарское ОАО «Агрегат» увеличило прибыль, несмотря на скандал с просроченными авиадеталями
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14 марта 2014, 04:27
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«Взяточник года» Самарской области отправится в колонию строгого режима
Суд Центрального района Тольятти вынес приговор бывшему главе поселения Александровка Ставропольского района 52-летнему Анатолию Краснову (на фото). Его признали виновным в получении взятки за помощь в оформлении участка площадью около 6 гектаров. Оперативная разработка велась полтора года. Чиновник был взят …
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20 декабря 2013, 05:04
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В Самарской области на «взятку года» хотели построить церковь
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13 декабря 2013, 05:28
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В Тольятти судят чиновника за самую крупную взятку года в 2,5 млн рублей
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13 декабря 2013, 11:00