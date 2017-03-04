В Тольятти судят чиновника за самую крупную взятку года в 2,5 млн рублей Сегодня, 13 декабря, в суде Центрального района Тольятти начнутся прения по делу о самой крупной взятке этого года. На скамье подсудимых - бывший глава поселения Александровка Ставропольского района Анатолий Краснов (на фото). Его обвиняют в получении двух с половиной миллионов …