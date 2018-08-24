Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область …