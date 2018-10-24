24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.
На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза между улицами Карбышева и Энтузиастов. В зону отключения и подачи воды на пониженном давлении попали дома в границах улиц Партизанская — Дзержинского — Мориса Тореза — Аэродромная — Гагарина — Волгина — Революционная, Тухачевского, 241, 243, 237, 247, 231 — Мяги, 7, 9, 11, 13,17.
Бойлеры с питьевой водой будут располагаться на следующих точках: Мориса Тореза, 83; Авроры, 117 и 125; Аэродромная, 32 А; Волгина, 112 А и 138; Партизанская, 118.
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