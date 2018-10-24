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Материалы по теме:

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Вечером, 16  октября на территории национального парка «Самарская Лука» произошла авария. Водитель KIA Rio ехал по дороге со стороны села Ширяево к трассе М-5. На одном из участков он проявил невнимательность и под колесами легковушки оказался лось. Животное погибло на 
17 октября 2018, 01:04
Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

11 октября стало известно об аварии с самарской ракетой "Союз МС-10". Носитель стартовал с космодрома «Байконур». На его борту находились члены нового экипажа МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии сработала система спасения, и 
11 октября 2018, 01:13
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

18 июня 2018, 01:38
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