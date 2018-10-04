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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Окаалось, что в горело трансформаторное масло в 
4 октября 2018, 05:05
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 72 рейса и проверили 12 880 единиц багажа. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели в «Курумоч» из Узбекистана и Таджикистана, нашли 142 килограмма запрещенной 
4 октября 2018, 02:43
В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.

Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. 
4 октября 2018, 02:06
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
К чему приведет введение социальных норм на электричество?

К чему приведет введение социальных норм на электричество?

Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.

К вопросу дифференцированных тарифов для населения, 

3 октября 2018, 08:40
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
3 сентября село в Самарской области останется без света

3 сентября село в Самарской области останется без света

В понедельник, 3 сентября, жители села Образцовое в Сызрани проведут три часа без света. С 09:00 до 12:00 отключат электроэнергию на улице Парижской Коммуны в домах № 62-109.  Как пояснили в ЕДДС городского округа Сызрань, отключение связано с плановыми 
3 сентября 2018, 09:16
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
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