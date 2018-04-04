В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году население набрало жилищных займов на 40 миллиардов рублей. Это на 34 процента превышает показатели 2016 года, говорится в сообщении Волго-Вятского управления Банка России. При этом ставка по ипотеке в регионе опустилась ниже психологической отметки в 10 процентов, достигнув в декабре 2017-го 9,6 процентных пункта. В целом итоги года банкиры характеризуют как положительные.
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