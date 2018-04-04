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Материалы по теме:

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. 

28 марта 2018, 06:53
Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Вкладчики «АктивКапитал Банка», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут определены на конкурсной основе до 5 апреля. О времени, месте, форме 

29 марта 2018, 12:34
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

По данным Центробанка, за последние два года количество оформленных ипотечных кредитов в регионе существенно возросло. Если в 2016-м в Самарской области было заключено более 22 тысячи договоров ипотечных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей, в 2017 их число 
13 марта 2018, 07:02
В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда 

19 февраля 2018, 11:24
В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области разработаны новые меры поддержки для молодых семей. Родители двух и более детей смогут получить матпомощь для погашения жилищных кредитов. 
 
«Уже начата работа и принимаются документы о возможности получения ипотечного кредита, когда государство берет на себя гарантии того, что 
1 февраля 2018, 03:34
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также  большой спрос на 
25 января 2018, 01:26
Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Ипотека в России становится все более доступной. Год от года ставки по таким кредитам снижаются. Если в конце 2016-го они упали на докризисный уровень и составили в среднем 12, 7% годовых, то сейчас они уже ниже 10%. И спрос на 

16 января 2018, 07:03
Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей

Самарские банки опубликовали отчетность по итогам работы в ноябре. На начало декабря жители губернии суммарно положили на свои счета в этих финансовых учреждениях более полумиллиарда рублей.
Самый большой объем депозитов в АктивКапитал Банке - свыше 23.5 миллиарда рублей, вторую строчку 

27 декабря 2017, 05:14
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