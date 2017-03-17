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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Названы самые грязные российские регионы

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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

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Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

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Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева 

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Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

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Открытие было сделано в процессе серии исследований, объектом которых 

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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

ЧП произошло 1 января около 20:00 в районе старой понтонной переправы. Автомашина «Нива» выехала на лед реки Сухая Самарка, однако в пути провалилась в промоину и полностью ушла под воду.

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В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут 
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28 января 2015, 04:23
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