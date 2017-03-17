Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева …