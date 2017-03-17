Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней каплей, переполнившей чашу терпения граждан, стал случай с отравлением неизвестным газом учеников школы № 4. 14 марта сразу 7 детей обратились в больницу с тошнотой и головокружением. Новокуйбышевцы отмечают, в воздухе постоянно присутствует какой-то запах - фенола, сероводорода или органики. Многие семьи, особенно с маленькими детьми, задумываются о переезде.
|
Названы самые грязные российские регионы
Общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по результатам минувшей зимы. В топ-10 наиболее экологически чистых регионов попали: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
|
9 марта 2017, 01:53
|
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
|
24 февраля 2017, 01:30
|
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
|
8 февраля 2017, 12:38
|
Полиция ищет пропавшего студента из Самары
Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он …
|
8 февраля 2017, 10:25
|
В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали
В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.
К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 …
|
6 февраля 2017, 12:32
|
Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона
|
2 февраля 2017, 05:35
|
Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников
|
1 февраля 2017, 01:47
|
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых
Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
|
11 января 2017, 05:23
|
На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
|
5 января 2017, 03:00
|
В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро
На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут …
|
5 марта 2016, 05:15
|
Сюжет телеканала "ТЕРРА" лёг в основу петиции в адрес президента России
На сайте Change.org житель Москвы составил петицию в адрес президента России Владимира Путина с требованием ужесточить наказание для людей, уличенных в жестоком обращении с животными.
Общественники предлагают сажать таких преступников в колонии или принудительно лечить их в …
|
23 июля 2015, 12:27
|
Самарцы просят вернуть коммерческие автобусы на маршрут №67
Жители самарского микрорайона "Крутые Ключи" выступили против замены коммерческих автобусов №67 на муниципальные. Соответствующая петиция в адрес губернатора и главы администрации Самары опубликована на портале OnlinePetition.ru. Подписанты выражают возмущение тем, что 100 маршруток были непродуманно сняты с рейса, так …
|
28 января 2015, 04:23