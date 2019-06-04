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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка
В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент …
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4 июня 2019, 09:09
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»
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3 июня 2019, 02:04
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова
В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить …
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31 мая 2019, 11:01
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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»
В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.
Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, …
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30 мая 2019, 10:44
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Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника
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4 октября 2018, 05:32
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«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей
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15 октября 2017, 04:37
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Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»
Мэрия Тольятти обратилась к жителям с просьбой сообщать о незаконной вырубке деревьев на территории города. В случае обнаружения нарушителей необходимо звонить в полицию или в департамент городского хозяйства. Очевидцев, по возможности, просят запомнить особые приметы злоумышленников и номера их машин.
Таким …
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6 марта 2017, 01:51
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В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото
В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками. И это несмотря на то, что до Нового года еще почти 2 месяца.
Фотографию "КамАЗа", по завязку груженного лесными красавицами, выложил анонимный пользователь в паблике «Новости Самары». "На …
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4 ноября 2015, 12:38
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