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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент 
4 июня 2019, 09:09
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»

В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»

В столице 63-го региона может появиться еще одна мечеть - ее планируют построить в районе стадиона «Салют». Как отметили в департаменте градостроительства, в комиссию по застройке и землепользованию за разрешением на условно разрешенный вид использования части земельного участка в 3-м 
3 июня 2019, 02:04
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить 
31 мая 2019, 11:01
В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
30 мая 2019, 10:44
Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

По данным прокуратуры, житель села Боголюбовка в мае этого года в лесах Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района вырубил орешник. Ущерб, который этот человек причинил минлесхозу области, оценили в 86 541 рубль. По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или 
4 октября 2018, 05:32
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»

Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»

Мэрия Тольятти обратилась к жителям с просьбой сообщать о незаконной вырубке деревьев на территории города. В случае обнаружения нарушителей необходимо звонить в полицию или в департамент городского хозяйства. Очевидцев, по возможности, просят запомнить особые приметы злоумышленников и номера их машин.

Таким 

6 марта 2017, 01:51
В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото

В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото

В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками. И это несмотря на то, что до Нового года еще почти 2 месяца.

Фотографию "КамАЗа", по завязку груженного лесными красавицами, выложил анонимный пользователь в паблике «Новости Самары». "На 
4 ноября 2015, 12:38
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