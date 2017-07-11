В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.

О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали …