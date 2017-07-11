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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.
О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали 

30 июня 2017, 03:06
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по 

28 апреля 2017, 11:37
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
Митинг согласовали

Митинг согласовали

Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга, который в народе уже назвали "шествием пенсионеров" . Мероприятие состоится 23 апреля. Напомним, изначально самарская мэрия его не согласовала. 

«Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном 

21 апреля 2017, 06:04
Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Речь об аварии на дороге в поселке Рощинский Волжского района, когда Мазда СХ-5 сбила идущих по обочине четверых контрактников. ЧП произошло год назад. За рулем иномарки был майор Алексей Усов, заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292. Один 

13 апреля 2017, 10:36
В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, речь идет о приобретении 182 одно-, двух- и трехкомнатных квартир в чистовой отделке в объектах долевого строительства.
Застройщик обязан передать их мэрии до 10 июня следующего года. При этом 

9 декабря 2016, 02:18
Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

На это выделяется 2 миллиарда 755 миллионов бюджетных рублей.
На 2017 год запланировано обеспечить новым жильём ещё около 6 тысяч граждан, дома которых пойдут под снос. Такие цифры «ТЕРРЕ» сообщили в Правительстве Самарской области.
Всего в рамках реализации программы по 

24 октября 2016, 06:16
Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина обратилась к коллегам с просьбой отозвать резонансный законопроект о расселении людей из аварийного жилья в другие регионы. По ее словам, внесенный документ может быть использован «во вред гражданам страны, предоставит широкие 
5 августа 2016, 01:32
В Самаре может сорваться программа по переселению граждан из ветхого жилья

В Самаре может сорваться программа по переселению граждан из ветхого жилья

По информации экспертов, из планируемых к приобретению для переселенцев 323 квартир, пока выкуплено лишь два десятка. При этом до конца действия проекта остался год. С аналогичной проблемой столкнулись многие города. Оригинальный способ ее решения предложили депутаты Государственной думы. Они внесли 

3 августа 2016, 06:40
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