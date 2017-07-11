Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного из домов. Люди называют происходящее аферой.
На митинг против выселения из 13-го дома в поселке Рощинский пришло 130 человек. Жильцы считают, его признали аварийным незаконно и необоснованно. Напомним, экспертиза была проведена в середине июня и показала, что одна из плит перекрытия деформировалась.
Компания, проводившая экспертизу, указывает, что плита провисла посередине дома. Но дом не одно целое. Да, имеется плита, которая провисла на 10 см в подъезде №3. При современных технологиях эта плита меняется либо без выселения граждан, либо с частичным выселением граждан, - сообщили на митинге.
Жителям сообщили, что им в срочном порядке необходимо покинуть свои квартиры. Предполагается, что часть людей получит альтернативное служебное жилье. Тем, у кого квартиры приватизированы, достанутся квадратные метры в Волжском районе. А кто-то может остаться и вовсе без компенсации. Поэтому покидать обжитое пространство рощинцы не торопятся.
Василий Волков, житель дома №13 в Пос. Рощинский:
- Основная масса жильцов считает, что дом требует капитального ремонта без выселения, ремонт кровли и подвального помещения.
Игорь Самсонов, начальник 1 отдела ФГКУ "Центральное региональное управление жилищного обеспечения" Министерства обороны РФ:
- Дом, согласно этого предписания, представляет опасность для жителей, для нахождения там граждан. Соответственно, нами, первым отделом, были приняты меры по максимальному спасению жизней граждан, проживающих в этом доме. Выселяет только суд и никто не может быть произвольно лишен жилища, в соответствии с Конституцией РФ.
Жители Рощинского переживают, что признание аварийным 13-го дома - это лишь первый шаг к массовому выселению из военного городка. Ведь такое уже было. В январе этого года сотням людей стали приходить уведомления о необходимости покинуть служебные квартиры в связи с тем, что они больше не имеют отношения к министерству обороны. ТЕРРА продолжит следить за развитием событий.
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