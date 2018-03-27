В блогах: «Почему на кладбище бардак?» … Блогер 63ru интересуется , "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит,