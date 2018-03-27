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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
Определено место для первого самарского крематория

Определено место для первого самарского крематория

Крематорию в Самаре все-таки быть. И появится он, предположительно, на территории совхоза «Рубежное», около которого сейчас располагается одно из самых больших действующих кладбищ. В СМИ прошла информация о том, что разрешение на строительство уже выдано некой частной фирме. Сроки реализации 

2 февраля 2018, 12:25
В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, 
2 ноября 2017, 09:29
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
На снимках видно, что вандалы перевернули вазы и раскидали цветы, которые поклонники лидера группы «Кино» 

26 июня 2017, 03:24
В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё 
31 мая 2017, 08:57
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их 

30 мая 2016, 06:14
Мэрия Самары купила два участка под новые кладбища

Мэрия Самары купила два участка под новые кладбища

Мэрия Самары приобрела и оформила в муниципальную собственность два участка под новые кладбища. Первое из них - Самарское - расположено в Кинельском районе в 3-х километрах от села Парфеновка, второе - Центральное - на территории муниципального сельхозпредприятия Рубежное.
5 июня 2013, 02:52
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