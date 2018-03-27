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Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
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2 марта 2018, 10:40
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Определено место для первого самарского крематория
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2 февраля 2018, 12:25
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В блогах: «Почему на кладбище бардак?»
Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, …
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2 ноября 2017, 09:29
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В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя
Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
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26 июня 2017, 03:24
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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
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31 мая 2017, 08:57
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В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
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30 мая 2016, 06:14
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Мэрия Самары купила два участка под новые кладбища
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5 июня 2013, 02:52