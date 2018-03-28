12
55
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
В связи с трауром на 28 марта отменены развлекательные мероприятия в Самарской области

В связи с трауром на 28 марта отменены развлекательные мероприятия в Самарской области

28 марта объявлено в России днём траура. 
27 марта 2018, 03:10
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить 
5 февраля 2018, 07:02
В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

Стали известны подробности пожара, который 22 января произошел в Куйбышевском районе Самары около ТЦ «Амбар». Как сообщили в МЧС, на Южном шоссе горело неэксплуатируемое модульное строение площадью 500 квадратных метров. Вызов поступил в 12:27. В ликвидации ЧП участвовал 71 человек, 
22 января 2018, 04:56
26 апреля в Сызрани и Сызранском районе объявлено днем траура

26 апреля в Сызрани и Сызранском районе объявлено днем траура

Сегодня на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой Сызрани Николаем Лядиным и главой Сызранского района Анатолием Дулиным глава региона сообщил, что принято решение завтрашний день, 26 апреля, объявить в Сызрани и Сызранском районе днем траура в связи с жестоким 

25 апреля 2016, 05:55
В Пакистане объявлен трёхдневный траур по жертвам в Пешаваре

В Пакистане объявлен трёхдневный траур по жертвам в Пешаваре

В пакистанском городе Пешавар объявлен трехдневный траур по жертвам талибов. При захвате школы экстремистами погибли 130 человек, 100 из них – дети. У шестерых боевиков было оружие, гранаты и пояса шахида.
Троих нападавших удалось уничтожить, однако один успел взорвать пояс. 

16 декабря 2014, 04:24
В Северной Осетии почтили память жертв Беслана

В Северной Осетии почтили память жертв Беслана

1 сентября 2004 года стало трагической датой для жителей России. Сегодня память жертв Беслана почтили в Северной Осетии, сообщают федеральные СМИ.
Ежегодно на месте школы, в которой были убиты дети, собираются родственники погибших, возлагаются цветы. 334 человека пострадали в сентябре 

1 сентября 2014, 07:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх