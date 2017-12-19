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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»

Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. 
24 ноября 2017, 10:54
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

Очистка сетей дождевой канализации сейчас активно идет в Самаре. А для того чтобы не возникло проблем зимой, а затем с пропуском весеннего паводка и с водоотведением стоков летом, муниципальное предприятие «Инженерные системы» провело большую подготовительную работу. Только за 10 месяцев 

17 ноября 2017, 08:39
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»

Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»

В Верховном суде Российской Федерации родилась инициатива считать 80 преступлений уголовными проступками. Согласно разработанному законопроекту, они не должны ассоциироваться с реальным сроком заключения, информируют отечественные агентства.
Как поясняют эксперты, в Уголовном Кодексе может появиться понятие "уголовный проступок" для тех, кто 

31 октября 2017, 02:28
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом 
30 октября 2017, 02:17
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, 

18 июля 2017, 10:32
Почти 15% тепловых сетей в Самаре - бесхозные

Почти 15% тепловых сетей в Самаре - бесхозные

Самарский район рискует стать местом крупной коммунальной аварии. Именно здесь расположены самые старые тепловые сети мегаполиса. Стальные трубы служат уже более 60 лет. При этом часть коммуникаций никем не обслуживается. По оценкам экспертов, до 15% сетей Самары - бесхозные. Для 

3 апреля 2014, 04:13
Коммунальные услуги в 2014 году снова подорожают

Коммунальные услуги в 2014 году снова подорожают

В России заработал закон, ограничивающий рост коммунальных платежей граждан. Теперь сумма, которую квартиросъемщики выкладывают за услуги ЖКХ, не может вырасти более, чем на 15%. Проще говоря, если в прошлом году они обходились гражданину в 100 рублей, больше 115-ти в этом 

16 января 2014, 05:17
Коммунальных должников могут ограничить в правах

Коммунальных должников могут ограничить в правах

Неприятный сюрприз для должников. В правительстве России рассматривается возможность ужесточения карательных мер по отношению к тем, кто вовремя не платит за жилье. Напомним, что сейчас объем коммунальных долгов в Самарской области превышает 8 миллиардов рублей. По действующим законам должником считается 

12 декабря 2013, 04:23
В Самаре ТОСы заставят

В Самаре ТОСы заставят "стучать" на жильцов?

Настоящую войну на федеральном уровне готовы объявить так называемым "нулевым квартирам". Официально в них никто не зарегистрирован. Приборов учета там нет, но фактически там живут люди, которые не платят за тепло и воду. Однако ситуация может радикально измениться.

Перерасход воды, тепла 

28 марта 2013, 05:04
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