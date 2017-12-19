|
В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
|
24 ноября 2017, 10:54
|
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод
|
17 ноября 2017, 08:39
|
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан
Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.
Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу …
|
15 ноября 2017, 09:17
|
Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»
В Верховном суде Российской Федерации родилась инициатива считать 80 преступлений уголовными проступками. Согласно разработанному законопроекту, они не должны ассоциироваться с реальным сроком заключения, информируют отечественные агентства.
|
31 октября 2017, 02:28
|
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки
|
31 октября 2017, 11:30
|
Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды
В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.
Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом …
|
30 октября 2017, 02:17
|
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду
|
20 июля 2017, 03:16
|
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству
|
18 июля 2017, 10:32
|
Почти 15% тепловых сетей в Самаре - бесхозные
|
3 апреля 2014, 04:13
|
Коммунальные услуги в 2014 году снова подорожают
|
16 января 2014, 05:17
|
Коммунальных должников могут ограничить в правах
Неприятный сюрприз для должников. В правительстве России рассматривается возможность ужесточения карательных мер по отношению к тем, кто вовремя не платит за жилье. Напомним, что сейчас объем коммунальных долгов в Самарской области превышает 8 миллиардов рублей. По действующим законам должником считается …
|
12 декабря 2013, 04:23
|
В Самаре ТОСы заставят "стучать" на жильцов?
|
28 марта 2013, 05:04