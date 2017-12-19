У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в …