Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Безопасность" и "Медицина, фармацевтика". 53 процента соискателей вполне устроило бы вознаграждение от 20 до 40 тысяч рублей. Тогда как среднее зарплатное предложение по области составило в начале года 32 тысячи рублей.
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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина
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16 февраля 2017, 12:00
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Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч
В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров …
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15 февраля 2017, 11:32
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Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы
Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский …
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15 февраля 2017, 12:51
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Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей
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15 февраля 2017, 12:40
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Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день
Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день …
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14 февраля 2017, 08:12
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Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю
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3 февраля 2017, 05:33
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Появился топ самых «пьющих» профессий Самары
Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.
Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 …
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1 февраля 2017, 02:42
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Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%
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27 июня 2016, 02:39
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Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть
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16 декабря 2015, 04:28
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Уровень безработицы в Самарской области чуть выше 3%
Общая безработица в Самарской области, по данным регправительства, немногим больше трех процентов. Спрос работодателей на трудовые кадры превышает предложение: по состоянию на прошлую среду потребность в сотрудниках вдвое превышала численность безработных. Впрочем, есть и другие данные. агентство HeadHunter сообщает о …
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2 сентября 2015, 02:26
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11 тысяч потенциальных безработных насчитал областной минтруд
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1 апреля 2015, 07:00