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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина

В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина

Напомню, еще в январе репетиторы, няни, сиделки и горничные получили возможность легализовать свой "домашний бизнес".
За это им положено 2-летнее освобождение от уплаты подоходного налога. Не придётся им в данный период тратиться и на медицинское страхование. За самозанятых это будет 

16 февраля 2017, 12:00
Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров 

15 февраля 2017, 11:32
Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский 

15 февраля 2017, 12:51
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

По итогам 2016 года средний размер семейного дохода в Самарской области, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 56 тысяч рублей. Это на 7 с половиной тысяч меньше, чем было в 2014-м, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй. Показатель был получен 

15 февраля 2017, 12:40
Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день 

14 февраля 2017, 08:12
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.

Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 

1 февраля 2017, 02:42
Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Сейчас на учёте в службе занятости значатся около 25,2 тысячи человек.
В июне 2015-го их число не превышало 19 тысяч. Данные приводит Самарастат. В организациях региона сейчас работают 812 тысяч человек (без учёта субъектов малого предпринимательства). Из них 26% заняты 

27 июня 2016, 02:39
Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Допустимая доля иностранных работников на пассажирском транспорте России уменьшена с 50% до 40%, а на грузовом - до 35%. Общая квота зарубежных работников составит 213 929 человек. Как следует из соответствующего постановления, в будущем году сохранится на нынешнем уровне допустимая доля 
16 декабря 2015, 04:28
Уровень безработицы в Самарской области чуть выше 3%

Уровень безработицы в Самарской области чуть выше 3%

Общая безработица в Самарской области,  по данным регправительства, немногим больше трех процентов. Спрос работодателей на трудовые кадры превышает предложение: по состоянию на прошлую среду потребность в сотрудниках вдвое превышала численность безработных. Впрочем, есть и другие данные. агентство HeadHunter сообщает о 
2 сентября 2015, 02:26
11 тысяч потенциальных безработных насчитал областной минтруд

11 тысяч потенциальных безработных насчитал областной минтруд

Правительство 63-го региона получит 680 миллионов рублей из федерального бюджета на снижение напряженности на местном рынке труда. К этой сумме будет приплюсовано еще 119 миллионов из губернской казны. Уже в апреле в Самарскую область несколькими траншами должны поступить средства. Их 
1 апреля 2015, 07:00
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