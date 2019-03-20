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«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка и 
20 марта 2019, 03:02
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от 
20 марта 2019, 01:41
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

За 2018 год в ГЖИ по Самарской области поступило 43 тысячи обращений от собственников жилья 63-го региона. Это абсолютный рекорд. А с начала 2019 года - уже 11 тысяч. Из них 7,5 тыс из Самары. Проводятся плановые и внеплановые проверки. 
20 марта 2019, 10:30
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
16 марта 2019, 10:15
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

С 17:00 воскресенья, 9 декабря, без горячего водоснабжения остались два многоквартирных дома в Юго-Западном районе. По сообщению администрации Сызрани, отключение в многоэтажках № 60 и 68 по проспекту 50 лет Октября связано с коммунальной аварией — прорыв на сетях произошел 
10 декабря 2018, 08:21
В Самаре 200 домов остаются без горячей воды

В Самаре 200 домов остаются без горячей воды

В Самаре горячей воды до сих пор нет в 200 домах, сообщает департамент городского хозяйства. По данным ведомства, по вине поставщиков тепла, которые не смогли расплатиться за газ, без горячего водоснабжения остаются 28 домов. Из них 11 - в Советском 
18 сентября 2018, 10:19
В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов

В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов

До сих пор в 15 жилых домах в Самаре нет горячей воды. В многоэтажках № 78, 84, 90 по улице Гагарина и в домах № 1 и 3 по улице Сорокина устраняют повреждения тепловых сетей. Рабочие должны завершить ремонт во 
4 сентября 2018, 10:43
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
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