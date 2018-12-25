На созданном областными властями портале «ВМЕСТЕ» состоялось голосование, по итогам которого стало ясно – самарцы не против переименования старых остановок общественного транспорта.
Дело в том, что многие станции названы в честь объектов, которые в настоящее время либо вовсе стёрты с карты города, либо называются уже по-другому. Например, «Кинотеатр Шипка», «Ипподром» или тот же «Кинотеатр Огонёк».
Всего в опросе приняли участие более 1700 человек, половина которых высказалась за переименование остановок. 45% опрошенных негативно восприняли эту инициативу, и лишь 5% респондентов решили, что заниматься данным вопросом должны специалисты.
На портале «ВМЕСТЕ» говорится, что результаты опроса передадут в администрацию Кировского района и думу городского округа Самара.
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