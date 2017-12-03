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Самарец избил сожительницу до смерти
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2 декабря 2017, 06:40
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В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд
История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, …
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2 декабря 2017, 02:35
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд
Сегодня утром полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели масштабный рейд по иммигрантам, находящимся и работающим в Самаре без документов. В 6 утра правоохранители приехали в общежитие, расположенное на территории Кировского рынка, где в данный момент ютятся десятки иностранных граждан. Их …
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29 ноября 2017, 12:46
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Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя
Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, …
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22 ноября 2017, 07:07
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ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки
В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также …
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22 ноября 2017, 11:20
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В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой
В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.
«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - …
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17 ноября 2017, 03:12