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Материалы по теме:

Самарец избил сожительницу до смерти

Самарец избил сожительницу до смерти

В Самаре 53-летняя местная жительница погибла после конфликта со своим сожителем, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с различными тяжелыми травмами, от которых она впоследствии скончалась.
 
Как установили сотрудники полиции, женщина жила в 
2 декабря 2017, 06:40
В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
 
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, 
2 декабря 2017, 02:35
СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

Следователи начали проверку по факту смерти парапланериста, упавшего в озеро под Самарой. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась на территории Волжского района, в среду, 29 ноября.

«29 ноября 2017 года примерно в 15 часов 67-летний мужчина  упал в воду 
30 ноября 2017, 02:05
В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

Сегодня утром полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели масштабный рейд по иммигрантам, находящимся и работающим в Самаре без документов. В 6 утра правоохранители приехали в общежитие, расположенное на территории Кировского рынка, где в данный момент ютятся десятки иностранных граждан. Их 

29 ноября 2017, 12:46
Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, 

22 ноября 2017, 07:07
ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - 

17 ноября 2017, 03:12
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