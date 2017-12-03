В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - …