На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба "Koval`s gym" Объект, самовольно построенный ещё в 2010 году, был "приговорён" судом к ликвидации только в июле текущего.

Изначально в здании размещалось кафе. Затем владелец решил превратить его в автомойку. Жители ближайших домов, недовольные этим, обратились в суд, который признал постройку незаконной. …