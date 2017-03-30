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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба

На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба "Koval`s gym"

Объект, самовольно построенный ещё в 2010 году, был "приговорён" судом к ликвидации только в июле текущего.
 Изначально в здании размещалось кафе. Затем владелец решил превратить его в автомойку. Жители ближайших домов, недовольные этим, обратились в суд, который признал постройку незаконной. 

24 ноября 2016, 10:23
Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

В ночь на 25 мая самарские пожарные выезжали на ликвидацию ЧП в Советском районе Самары. В 1:15 в МЧС поступило сообщение, что на улице Авроры горят сараи. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту ЧП 8 пожарных машин. В 

25 мая 2016, 11:09
Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об 
3 марта 2016, 11:56
В Самаре из-за пожара в пристрое жилого дома эвакуировали 12 жильцов

В Самаре из-за пожара в пристрое жилого дома эвакуировали 12 жильцов

В ночь на 16 января в Советском районе Самары случился пожар. Возгорание произошло в пристрое жилого двухэтажного дома на улице Южный проезд.

К месту ЧП было направлено 26 пожарных и шесть единиц техники. Пожару присвоили уровень сложности «1-БИС». Была 
16 февраля 2016, 03:50
Ночью в Самаре в жилом доме на Гагарина провели эвакуацию

Ночью в Самаре в жилом доме на Гагарина провели эвакуацию

Минувшей ночью самарские пожарные выезжали по вызову о ЧП в Советском районе. Поступила информация о возгорании в жилом доме на улице Гагарина. В подвале здания начался пожар. Происшествию был присвоен повышенный номер сложности «1-Бис». К месту ЧП было направлено 37 
29 декабря 2015, 03:26
Незаконная стройка на ул. Красноармейской в Самаре: новые подробности

Незаконная стройка на ул. Красноармейской в Самаре: новые подробности

История со скандалом, разгоревшимся в Самаре вокруг точечной застройки на улице Красноармейской, похоже, подходит к своему логическому завершению. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников в правоохранительных органах, точка в этом вопросе должна быть поставлена уже в понедельник, 16 февраля. 

11 февраля 2015, 04:15
В Самаре остановили незаконное строительство на стрелке рек Волга и Сок

В Самаре остановили незаконное строительство на стрелке рек Волга и Сок

Самарская природоохранная прокуратура добилась признания незаконным строительства гидротехнического сооружения на левобережье стрелки рек Волга и Сок. Телерадиокомпания «ТЕРРА» уже рассказывала, что жители Красноглинского района обратились с жалобой на варварское разрушение береговой линии в живописном месте. Как выяснилось, Росводоресурс разрешил ЗАО 

14 мая 2014, 12:40
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