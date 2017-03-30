Причиной раздора стал участок, где находятся автосервис, мойка и гараж на пересечении улиц Советской Армии и Стандартной. Областной суд еще в мае прошлого года постановил снести металлический ангар площадью более 500 квадратных метров. Но самовольная постройка до сих на месте. Горожане обвиняют бизнесменов в мести. Якобы те бросают мусор на соседние участки, развешивают листы железа, которые шумят на ветру, включают музыку на полную громкость.
После вынесения решения о сносе гаража земельный участок и все расположенные на нем объекты продали. Но, по словам жителей, прежние собственники - здесь частые гости.
Жители многократно писали в прокуратуру, полицию и районную администрацию. Сегодня чиновники провели выездную проверку. Выслушали претензии жителей. Вот только конкретного решения проблемы у представителей администрации района и прокуратуры пока нет. Они считают, что заставить снести - задача приставов. На запрос ТЕРРЫ приставы ответили, что задержка со сносом связана со сменой собственника участка. Ведомству пришлось обратиться в суд, чтобы обязать новых хозяев убрать гараж. Служители Фемиды приставам в первой инстанции отказали. Сейчас дело на рассмотрении в областном суде.
При этом коммерсанты считают себя жертвами. Заявляют, что продать объект их вынудил сосед, Александр Богданов - тот самый, который жаловался во все инстанции. Якобы он предлагал купить свой участок за 20 миллионов рублей, а взамен обещал оставить бизнесменов в покое.
Кто прав, а кто виноват в этой истории, сейчас разбираются органы власти.
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