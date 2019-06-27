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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты
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26 июня 2019, 10:47
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В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки
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25 июня 2019, 03:40
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В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода
25 июня в духовной жизни Сызрани важная дата – 306-я годовщина явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы сызранской земли. После поздней Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит Преосвященнейший Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский, пройдет крестный ход от …
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25 июня 2019, 09:45
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования
В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев …
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23 апреля 2019, 11:31
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В Самаре скончался один из супругов, пострадавших при взрыве газа
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15 апреля 2019, 09:03
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В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке
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27 марта 2019, 06:58
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30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, …
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16 марта 2019, 10:15
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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Самарцы пожаловались на химический запах на Безымянке
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5 марта 2019, 09:51
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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
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19 апреля 2018, 04:56
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