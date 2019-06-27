В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним …