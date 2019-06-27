1
02
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Среди жителей Сызрани появляется все больше раскрепощенных людей без комплексов - за последние дни на пляжах в вечернее и ночное время заметили несколько человек, которые купались в Волге обнаженными. Например, компания девушек плавала «в чем мать родила» на пляже у 
26 июня 2019, 10:47
В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В понедельник вечером, 24 июня, под колесами машины в столице 63-го региона оказался пешеход. 24-летняя женщина ехала на иномарке Skoda Rapid по улице Пионерской в сторону Чапаевской. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, при проезде прямо в 
25 июня 2019, 03:40
В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода

В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода

25 июня в духовной жизни Сызрани важная дата – 306-я годовщина явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы сызранской земли. После поздней Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит Преосвященнейший Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский, пройдет крестный ход от 
25 июня 2019, 09:45
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев 
23 апреля 2019, 11:31
В Самаре скончался один из супругов, пострадавших при взрыве газа

В Самаре скончался один из супругов, пострадавших при взрыве газа

В Самаре скончался один из пострадавших от взрыва жителей села Рождествено. Отметим, после ЧП двух пациентов доставили в ожоговый центр больницы имени Пирогова. Утром в субботу, 13 апреля, один из них умер, а второй - находится в крайне тяжелом состоянии. 
15 апреля 2019, 09:03
В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке

В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке

На Безымянке сложилась непростая ситуация с загрязнением воздуха. Жители жалуются на запах жженой резины и пластика и уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Власти провели специальные замеры, однако точную причину неприятного запаха так и не установили. Неприятный 
27 марта 2019, 06:58
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
16 марта 2019, 10:15
Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарский суд рассмотрел дело мужчины, который выдавал себя за сотрудника газовой службы. По версии следствия, 1 сентября прошлого года вместе с подельником 32-летний трижды судимый житель областной столицы пришел в одну из квартир дома №108 по Ново-Вокзальной. Сообщники показали хозяину 
6 марта 2019, 09:29
Самарцы пожаловались на химический запах на Безымянке

Самарцы пожаловались на химический запах на Безымянке

Во вторник, 5 марта, представители городского департамента хозяйства и экологии отправятся на Безымянку — им предстоит разобраться в странной истории с навязчивыми запахами. Ранее жители Безымянки пожаловались городским властям на резкий запах на некоторых улицах в районе площади Кирова. Они 
5 марта 2019, 09:51
В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх