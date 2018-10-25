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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию
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25 октября 2018, 04:19
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В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
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25 октября 2018, 03:17
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика
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11 октября 2018, 01:27
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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг
В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова …
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5 октября 2018, 01:47
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36