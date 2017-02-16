В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов С начала этого года в регионе успели завершить капремонт девяти домов. Сейчас в самом разгаре работы на 60-ти объектах. Всего в этом году планируют привести в порядок 1 тысячу 73 многоквартирных дома. Виды работ зависят от пожеланий жильцов. В 359 …