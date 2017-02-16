Их служба и опасна и трудна, но бытовые условия, в которых живут российские военные, порой просто невыносимы. "ТЕРРА" продолжает следить за судьбой военного городка "Чапаевск -11" в Безенчукском районе Самарской области. Напомним, жители более двух десятков домов недалеко от железнодорожной станции "Звезда" недовольны работой управляющей компании, которая обслуживает все дома в нашей стране, относящиеся к Министерству обороны. Чтобы разобраться, в чем проблема, свое расследование мы провели вместе со специалистами Самарской госжилинспекции, активистами Общероссийского народного фронта и представителями регионального подразделения управляющей компании.
Военный городок Чапаевск-11. Все жилье здесь служебное. В 2015-м году его передали в управление подведомственной Министерству обороны компании «ГУ ЖФ», которая занимается домами по всей России. Однако местные жители до сих пор лишь условно представляют, кому и за что они должны платить. Прямых договоров с коммунальщиками у них нет. Решать свои насущные вопросы людям приходится самостоятельно.
Ольга Артемова, житель городка Чапаевск-11:
- Мы хотим, чтобы доступная информация была жильцам, люди же ничего не знают, это же тоже наша малая родина, наш городок, мы болеем душой, у нас же все люди добросовестные.
Юлия Колотушкина, техник АП №15 ООО "ГУ ЖФ":
- Здесь существует абонентский пункт, любую заявку я готова принять, зарегистрировать и отправить в Самару. Позвонила в Москву, дозвонилась, мне говорят: "Вы откуда?" Я говорю: "Из Чапаевска". Я-то думала, что попала, куда мне надо, оказывается – «мы вас соединяем с Самарой». С Самарой не смогли соединить.
Достоверность этих слов эксперты решили проверить на месте.
- Ваша позиция в очереди - 2-я, ожидайте, пожалуйста...
И даже письменные официальные обращения результатов не дают.
- А что толку-то, если я письменно написала заявку, что у меня с 5-го этажа протекает и на первом этаже через раковину выходят нечистоты. Пришла, раз предупредила, два, три, написала заявление, что я отказываюсь платить за содержание и ремонт, т.к. в течение 3 месяцев ничего не делается. Входящий номер взяла, а воз и ныне там.
Эта ситуация типична для военного городка. Общедомовое имущество находится в плачевном состоянии, многие квартиры попросту пустуют. Только за прошлый год в Чапаевск-11 выезжало несколько проверок госжилинспекции.
Вадим Занин, главный специалист Южного управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области:
- Насколько мне известно, все крыши домов 5-этажек, находящихся в военном городке на территории, плоские, мягкие, это вносит свои проблемные вопросы при их ремонте. Нарушения были выявлены, были выданы предписания управляющей компании за неисполнение предписаний, были возбуждены дела и направлены в суды на рассмотрение.
В управляющей компании объясняют: выполнять работы в домах, жители которых задолжали за коммуналку более 16 миллионов рублей, просто не на что.
Антон Ермаков, руководитель группы технического надзора ООО "ГУ ЖФ":
- Фонд текущего ремонта формируется из собираемости, собираемость по данному военному городку ниже 50%.
Одна из причин отсутствия денег на ремонт - недофинансирование из федерального центра.
Виктор Часовских, эксперт ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ:
- Сама система, которая существует в Минобороны РФ, несовершенна, и мы уже говорили об этом по ситуации в Рощинском, когда все деньги, которые собирают с жителей, уходят в Минобороны, т.е. в Москву, а оттуда потом управляющая компания просит деньги - дайте деньги на ремонт подъезда такого-то дома. Такого быть не должно, эти деньги должны быть здесь.
В ближайшее время в поселок направят дополнительную проверку от Госжилинспекции. А уже в апреле на заседании лицензионной комиссии Самарской области будет рассматриваться вопрос о деятельности ООО "ГУ ЖФ" в Самарской области. "ТЕРРА" будет следить за развитием событий.