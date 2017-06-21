Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все это время роженица молчала о случившемся, пока в полицию не обратился ее сожитель. Силовики приехали на место, откопали тело ребенка и направили на экспертизу. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». По словам женщины, он родился мертвым. Из-за серьезных гнилостных изменений трупа причину смерти врачи установить так и не смогли. Никаких переломов и следов насилия не обнаружено. Свидетели и данные экспертизы подтверждают слова женщины, поэтому в ближайшее время уголовное дело скорее всего прекратят за отсутствием состава преступления.