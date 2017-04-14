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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой нашли три гранаты и перекрыли дорогу

Под Самарой нашли три гранаты и перекрыли дорогу

В четверг, 13 апреля, в Самарской области нашли предметы, похожие на боеприпасы – предположительно, три гранаты. Их заметили на обочине дороги Богатое – Оренбург. Информацию передали в правоохранительные органы. На место происшествия направили полицейские патрули, следственно-оперативную группу, кинологов и взрывотехников 
13 апреля 2017, 03:23
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.

Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни 

11 апреля 2017, 11:42
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в 

30 марта 2017, 12:13
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней 

17 марта 2017, 12:56
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

3 февраля 2017, 12:15
Жители Тольятти помогли женщине отбиться от насильника

Жители Тольятти помогли женщине отбиться от насильника

В Тольятти задержали подозреваемого в покушении на изнасилование. Потерпевшая - 31-летняя жительница Тольятти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, отбиться от насильника женщине помогли жители дома на Московском проспекте. Злоумышленник напал на жертву на улице и 

12 октября 2016, 10:07
Появилось фото насильника несовершеннолетней девушки в Самаре

Появилось фото насильника несовершеннолетней девушки в Самаре

Самарская полиция предоставила фоторобот подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки, и один снимок.
Преступник совершил изнасилование подростка на улице Запорожской в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. По данным полицейских, мужчина ударил девушку по голове. Уголовное 
11 октября 2016, 10:59
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