Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.
Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для корректировки зрения, указано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Телефоны отдела МВД России по Новокуйбышевску: 8 (84635) 6-26-10, 6-25-90, 02.
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