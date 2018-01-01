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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Транспортная полиция Сызрани обратилась за помощью к населению. 30 декабря в районе улицы Карбышева, передает портал КТВ Луч, пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Уфа» сбил насмерть мужчину.

У погибшего при себе не было вообще никаких документов. Опознавательным знаком может служить 
1 января 2018, 07:19
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду

В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его 

28 декабря 2017, 04:10
В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.

Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
 
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он 
18 июля 2017, 11:26
В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Как передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.
21 мая 2017, 10:56

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, 

14 мая 2017, 07:25
Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.

Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе 
25 октября 2016, 11:19
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