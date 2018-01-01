В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие. … Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Каксо ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.