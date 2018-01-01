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Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд
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1 января 2018, 07:19
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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
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29 декабря 2017, 12:18
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В Сызрани подросток бросил в капюшон ребенку петарду
В Сызрани 14-летний подросток бросил в капюшон прохожего ребенка петарду, и она взорвалась. По данным полицейских, мальчик «решил создать для прохожих праздничную атмосферу» и раскидывал вокруг себя пиротехнику. Потерпевшим в результате «детской шалости» оказался другой 13-летний подросток, с травмами его …
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28 декабря 2017, 04:10
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В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения
Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.
Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он …
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18 июля 2017, 11:26
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В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила
Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Как передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.
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21 мая 2017, 10:56
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В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку
Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
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14 мая 2017, 07:25
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Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала
Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.
Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе …
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25 октября 2016, 11:19