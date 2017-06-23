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Самарский блогер требует видео с «IВолги»
Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, …
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23 июня 2017, 10:00
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В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример
Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность …
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22 июня 2017, 09:00
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В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества
"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, …
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22 июня 2017, 07:00
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Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
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22 июня 2017, 06:37
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В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus
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20 мая 2017, 04:32
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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.
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15 мая 2017, 07:55
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Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева
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12 апреля 2017, 06:17
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В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»
В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».
Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». …
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6 декабря 2016, 12:39
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Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка
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7 ноября 2016, 12:10
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Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября
Сезонную сельскохозяйственную ярмарку на площади Куйбышева могут продлить до конца ноября. С этой просьбой к главе Самары Олегу Фурсову обратились торговцы. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни, сообщили в городской администрации.
Напомним, ярмарка начала работать …
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17 октября 2016, 02:53
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В Самаре с 9 по 11 сентября ярмарки на площади Куйбышева не будет
Скорректирован режим работы сельскохозяйственной ярмарки на площади Куйбышева, сообщает администрация городского округа Самара. Торговать возле оперного театра не будут с 9 по 11 сентября. Это связано с подготовкой и проведением праздничной программы, приуроченной ко Дню города, указано в сообщении мэрии.
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8 сентября 2016, 09:04
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В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени
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19 мая 2016, 10:22