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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
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Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

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В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка  работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».

Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». 

6 декабря 2016, 12:39
Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

В среду, 9 ноября, на площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Гудок» по улице Крайноармейской пройдет ярмарка, на которой можно будет купить продукты питания, одежду, товары для здоровья и handmade-продукцию.

Информация об этом опубликована в сообществе ТЦ в социальной сети. Продлится 
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Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября

Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября

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Напомним, ярмарка начала работать 
17 октября 2016, 02:53
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В Самаре с 9 по 11 сентября ярмарки на площади Куйбышева не будет

Скорректирован режим работы сельскохозяйственной ярмарки на площади Куйбышева, сообщает администрация городского округа Самара. Торговать возле оперного театра не будут с 9 по 11 сентября. Это связано с подготовкой и проведением праздничной программы, приуроченной ко Дню города, указано в сообщении мэрии.
8 сентября 2016, 09:04
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В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В столице 63-го региона отметили День Самарского знамени. Оно было вышито 140 лет назад монахинями самарского Иверского монастыря, а затем передано болгарским ополченцам, поднявшим восстание против турецкого ига. 18 мая в монастыре прошел молебен. Участники церемонии возложили цветы к надгробию 

19 мая 2016, 10:22
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