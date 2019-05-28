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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани рассказал, что выловил в субботу, 25 мая, в акватории Волги под городом пораженную непонятными язвами щуку. Кошмарные наросты располагались по длине всей рыбы. Подобный улов попался мужчине впервые, но, по слухам, другие рыболовы время от времени выуживали 
28 мая 2019, 11:06
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Необычный «пожар» случился сегодня, 26 мая, в Сызрани. Несколько пожарных расчетов выезжали в Юго-Западный район города после сообщения о «возгорании» в доме №7 на проспекте Королева. Жильцы сообщили о запахе дыма в подъезде.
 
Приехав на место, МЧС-овцы выяснили, что 
26 мая 2019, 04:16
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных 
24 мая 2019, 02:16
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом

В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом

Жителя Октябрьска будут судить за вооруженное нападение на парикмахера. 44-летний пьяный мужчина зашел в помещение салона красоты на первом этаже дома на улице Ленина. Он нашел в подсобке кухонный ножик и начал угрожать женщине-парикмахеру, требуя у нее деньги. Дама оказалась 
19 апреля 2019, 04:28
В Сызрани завели дело из-за жесткого нападения на пенсионера МВД

В Сызрани завели дело из-за жесткого нападения на пенсионера МВД

В Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на местного жителя - 52-летнего пенсионера МВД. По словам адвоката потерпевшего, дело завели 9 апреля в отношении неустановленного лица. Напомним, что поздно вечером 1 апреля около дома № 4 в 
18 апреля 2019, 09:20
Группа Rammstein оскандалилась из-за нового клипа

Группа Rammstein оскандалилась из-за нового клипа

Немецкая группа Rammstein оказалась в центре скандала. Всему причиной стал новый клип на песню Deutschland. В ролике музыканты предстают перед зрителями в роли узников нацистского концлагеря. Именно эти образы и вызвали шквал недовольства.

Экс-глава Центрального совета евреев в Германии 
29 марта 2019, 11:52
В Самаре решают, что делать с «МТЛ Арена-2»

В Самаре решают, что делать с «МТЛ Арена-2»

В Самаре обследуют фундамент нового, но уже скандально известного ледового комплекса «МТЛ Арена-2» на улице Советской Армии. Напомним, его открыли в сентябре 2014 года, причем в торжественной обстановке. Однако вскоре из-за протеста прокуратуры закрыли. Оказалось, не достроили. Надзорное ведомство запретило 
29 марта 2019, 08:24
В центре Самары снесут многострадальную пятиэтажку

В центре Самары снесут многострадальную пятиэтажку

В более чем десятилетней истории самовольно построенной пятиэтажки по адресу: Садовая, 97, в центре Самары, похоже, поставлена точка. Вообще, история этого здания весьма любопытна. В середине двухтысячных собственники земельного участка - Людмила Маракова и Сергей Коваленко - начали строить дом. 

22 марта 2019, 03:14
Туманное будущее скандальной высотки в Самаре

Туманное будущее скандальной высотки в Самаре

Самарской компании «Трансгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство высотки в Ленинском районе Самары. Кассация областного арбитражного суда отклонила жалобу застройщика. «Трансгруз» намеревался возвести 25-этажный жилой дом в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской. Разрешение на строительство компания получила летом 

20 марта 2019, 04:59
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