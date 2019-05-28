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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами
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28 мая 2019, 11:06
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью
В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
Карп был выловлен на бойл с …
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26 мая 2019, 04:36
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Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды
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26 мая 2019, 04:16
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников
В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных …
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24 мая 2019, 02:16
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом
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19 апреля 2019, 04:28
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В Сызрани завели дело из-за жесткого нападения на пенсионера МВД
В Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на местного жителя - 52-летнего пенсионера МВД. По словам адвоката потерпевшего, дело завели 9 апреля в отношении неустановленного лица. Напомним, что поздно вечером 1 апреля около дома № 4 в …
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18 апреля 2019, 09:20
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Группа Rammstein оскандалилась из-за нового клипа
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29 марта 2019, 11:52
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В Самаре решают, что делать с «МТЛ Арена-2»
В Самаре обследуют фундамент нового, но уже скандально известного ледового комплекса «МТЛ Арена-2» на улице Советской Армии. Напомним, его открыли в сентябре 2014 года, причем в торжественной обстановке. Однако вскоре из-за протеста прокуратуры закрыли. Оказалось, не достроили. Надзорное ведомство запретило …
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29 марта 2019, 08:24
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В центре Самары снесут многострадальную пятиэтажку
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22 марта 2019, 03:14
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Туманное будущее скандальной высотки в Самаре
Самарской компании «Трансгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство высотки в Ленинском районе Самары. Кассация областного арбитражного суда отклонила жалобу застройщика. «Трансгруз» намеревался возвести 25-этажный жилой дом в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской. Разрешение на строительство компания получила летом …
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20 марта 2019, 04:59
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