|
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
|
3 декабря 2018, 12:52
|
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
|
3 декабря 2018, 11:53
|
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
|
3 декабря 2018, 11:01
|
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
|
3 декабря 2018, 09:54
|
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
|
3 декабря 2018, 09:31
|
Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки
|
2 декабря 2018, 03:59
|
25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре
|
2 декабря 2018, 02:44
|
Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической
|
1 декабря 2018, 03:48
|
В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»
|
30 ноября 2018, 01:41
|
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека
|
16 ноября 2018, 10:53
|
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
|
15 ноября 2018, 02:16
|
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
|
15 ноября 2018, 11:27