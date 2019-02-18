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Материалы по теме:

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

Очередные подозрительные рыбины выловили на днях в Волге сызранские рыбаки, передает «Маленькая Сызрань». Фотографии не внушающих доверия судаков выложили в паблике «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».
 
Рыбак - автор снимков - интересуется, что это может быть 
16 февраля 2019, 03:48
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
Возбуждено 
14 февраля 2019, 02:32
В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

В областной столице завели уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». По версии силовиков, пенсионер решил попробовать себя в наркобизнесе - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 
7 февраля 2019, 08:46
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, 
21 августа 2018, 12:15
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
В блогах: «Вместе» весело шагать»

В блогах: «Вместе» весело шагать»

Блогер Костя Иваненко сообщает, что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства "Вместе". Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление 
30 мая 2018, 05:14
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».

Кроме того, увеличился 
22 января 2018, 12:21
В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

Полицейские задержали жителя поселка Алексеевка Кинельского района области, который выращивал на своем дачном участке коноплю. Территория была засеяна 88 кустами запрещенного растения. Вес находки составил 3,5 килограмма.
Кроме того, у 51-летнего мужчины было изъято 115 грамм вещества, которое по результатам 

16 сентября 2016, 10:38
Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъяли правоохранители у жителя Пестравского района Самарской области. По данным полиции, безработный мужчина арендовал небольшой пруд, где выращивал запрещенную траву. Неподалеку была установлена бытовка, в которой он сушил кусты растений.
По словам задержанного, он планировал использовать коноплю 

5 сентября 2016, 02:41
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