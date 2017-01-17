Убийство Ани Бондаревой: новые подробности По словам сотрудников следственного комитета, способ совершения убийства студентки СамГУ Анны Бондаревой до сих пор не ясен. Единственное, что точно известно: смерть наступила именно в день ее исчезновения, когда она отдыхала на даче вместе со своим парнем и друзьями.

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