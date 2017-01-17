Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти лет.
Всего в деле 6 эпизодов "половых" преступлений. Рассматривать дело будет Кинельский городской суд. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит 20 лет лишения свободы.
|
ТоАЗ выиграл спор с Украиной
«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.
Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу …
|
17 января 2017, 04:32
|
Работник "Тольяттикаучука" отделался условным сроком за взрыв газа на предприятии
По версии следствия, взрыв на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности со стороны Алексея Леоненкова - начальника установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции. Суд Центрального района Тольятти приговорил мужчину к 2, 5 годам лишения свободы условно.
|
17 января 2017, 03:08
|
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
|
16 января 2017, 05:10
|
В Самаре ищут председателя апелляционного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
|
16 января 2017, 12:54
|
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»
|
13 января 2017, 03:34
|
В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней
|
13 января 2017, 01:03
|
В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь
|
9 января 2017, 03:02
|
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
|
9 января 2017, 10:11
|
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа
|
28 декабря 2016, 03:19
|
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
|
26 декабря 2016, 07:18
|
Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского
|
21 декабря 2016, 03:09
|
Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
|
8 декабря 2016, 04:20
|
В Тольятти бомж изнасиловал и убил девушку – сядет на 20 лет
|
16 ноября 2016, 04:08
|
СК: уголовное дело об убийстве возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четверо
|
17 ноября 2015, 04:58
|
Убийство Ани Бондаревой: новые подробности
|
31 июля 2015, 04:31
|
В отношении военкома Тольятти возбудили уголовное дело
Сегодня, 10 июля, такое решение принял суд Самарского района. Как уже сообщала "ТЕРРА", утром 8 июля на парковке у одного из автосалонов Тольятти посредник Ксенофонтов получил 1,6 млн рублей, которые якобы предназначались начальнику военного комиссариата Автограда. Передать их по …
|
10 июля 2015, 04:06