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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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ТоАЗ выиграл спор с Украиной

ТоАЗ выиграл спор с Украиной

«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.

Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу 

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По версии следствия, взрыв на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности со стороны Алексея Леоненкова - начальника установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции. Суд Центрального района Тольятти приговорил мужчину к 2, 5 годам лишения свободы условно.
Напомним, что ЧП произошло в сентябре 

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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

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В Самаре ищут председателя апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
должности председателя самарского Одиннадцатого арбитражного апелляционно­го суда. Документы от соискателей на конкурс будут приниматься до 30 янва­ря. Как уже сообщала "ТЕРРА", нынешний руководитель Александр Ефанов подать их уже не сможет, так 

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В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

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В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которого обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 
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В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

41-летний житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой преступления стала 16-летняя дочь подозреваемого.
9 января 2017, 03:02
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой 

9 января 2017, 10:11
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

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Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Самаре 12-летняя девочка стала жертвой изнасилования у себя дома. Преступление было совершено в октябре 2016 года. Уголовное дело возбуждено по двум статьям «Изнасилование» (статья 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет» (статья 
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В Тольятти бомж изнасиловал и убил девушку – сядет на 20 лет

Мужчина без определенного места жительства в Тольятти признан виновным в изнасиловании и убийстве. Преступление было совершено летом 2016 года. Жертвой стала 24-летняя девушка. 5 июля её тело нашли в лесу недалеко от улицы Воскресенской. В области головы погибшей обнаружены ссадины, 

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СК: уголовное дело об убийстве возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четверо

СК: уголовное дело об убийстве возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четверо

Подозрение в умышленном поджоге дома пало на местного жителя. Пожар произошел вчера. На пепелище были найдены тела троих взрослых и ребенка. По предварительной версии, 45-летний гражданин на почве ревности своей сожительницы к двум находящимся в доме мужчинам задумал лишить их 
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Убийство Ани Бондаревой: новые подробности

Убийство Ани Бондаревой: новые подробности

По словам сотрудников следственного комитета, способ совершения убийства студентки СамГУ Анны Бондаревой до сих пор не ясен. Единственное, что точно известно: смерть наступила именно в день ее исчезновения, когда она отдыхала на даче вместе со своим парнем и друзьями.
31 июля 2015, 04:31
В отношении военкома Тольятти возбудили уголовное дело

В отношении военкома Тольятти возбудили уголовное дело

Сегодня, 10 июля, такое решение принял суд Самарского района. Как уже сообщала "ТЕРРА", утром 8 июля на парковке у одного из автосалонов Тольятти посредник Ксенофонтов получил 1,6 млн рублей, которые якобы предназначались начальнику военного комиссариата Автограда. Передать их по 
10 июля 2015, 04:06
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