Ленинский межрайонный следственный отдел начал расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38 летнего жителя Самары. По версии следствия в июле этого года в квартире на улице Мориса Тореза он вступал с девятилетним мальчиком в половую связь. Все свои действия он снимал на видео, которое сегодня находится у полицейских.
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В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?
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16 августа 2017, 06:26
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В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины
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16 августа 2017, 05:38
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Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу
Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально …
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16 августа 2017, 03:21
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Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей
В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
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16 августа 2017, 09:06
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Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой
Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
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11 августа 2017, 02:19
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами
Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными …
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7 августа 2017, 04:46
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Детям Октябрьского района построят новую поликлинику
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3 августа 2017, 11:41
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В селе Приволжье трое подростков от 11 до 13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика
2 июня 2014 года около 18:00 в селе Приволжье Самарской области 3 подростков от 11 до 13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика, сообщает сайт регионального следственного комитета. По факту преступления Безенчукским межрайонным следственным отделом ведомства начата доследственная проверка. По предварительным данным, …
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13 июня 2014, 09:21
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В Самаре за изнасилование 8-летнего мальчика преступник получил 14 лет колонии
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8 апреля 2014, 05:31