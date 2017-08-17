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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

Блогер samara2019 обращает внимание на состояние железной лестницы к пивбару "Дно", самому известному символу Самары. "Все самарцы хорошо знают эту лестницу и где она находится. Все ходили по ней: вниз за напитком и вверх с напитком. Состояние лестницы сейчас удручающее и 

16 августа 2017, 06:26
В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

1 сентября в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка дворов от брошенных транспортных средств. Первыми кандидатами на зачистку станут сгоревшие автомобили, превратившиеся в места складирования мусора, загромождающие проезды, создающие помехи работе уборочной и спецтехники.
16 августа 2017, 05:38
Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально 

16 августа 2017, 03:21
Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
Нововведение, по замыслу чиновников ведомства, даст возможность транспортным средствам выделяться в потоке и 

16 августа 2017, 09:06
Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
Спасти ребенка смогли благодаря внимательности курьера, заметившего, что внутри посылки что-то шевелится. Девочку тут 

11 августа 2017, 02:19
Детям показали бокс!

Детям показали бокс!

В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия 
9 августа 2017, 08:06
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
Детям Октябрьского района построят новую поликлинику

Детям Октябрьского района построят новую поликлинику

Новую детскую поликлинику Октябрьского района Самары построят на улице Николая Панова. По сообщению губернской думы, на днях в судебном порядке был решен вопрос о переводе земельного участка под домом № 12 в областную собственность.

«За основу решено взять типовой проект поликлиники 

3 августа 2017, 11:41
В селе Приволжье трое подростков от 11 до 13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика

В селе Приволжье трое подростков от 11 до 13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика

2 июня 2014 года около 18:00 в селе Приволжье Самарской области 3 подростков от 11 до 13 лет изнасиловали 7-летнего мальчика, сообщает сайт регионального следственного комитета. По факту преступления Безенчукским межрайонным следственным отделом ведомства начата доследственная проверка. По предварительным данным, 

13 июня 2014, 09:21
В Самаре за изнасилование 8-летнего мальчика преступник получил 14 лет колонии

В Самаре за изнасилование 8-летнего мальчика преступник получил 14 лет колонии

36-летний житель областной столицы признан виновным в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Преступление было совершено 17 июля прошлого года, когда злоумышленник находился в квартире своих знакомых в одном из домов Кировского района. Насилию 

8 апреля 2014, 05:31
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