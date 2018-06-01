В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около села Курумоч.
Спустя некоторое время все подельники подсудимого были пойманы и получили различные тюремные сроки. Самому Крючкову удавалось скрываться от правосудия более 20 лет. Но в конце концов его тоже задержали и поместили под стражу.
На суде Крючков полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 9 годам колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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