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Материалы по теме:

Суд признал Алексея Титова банкротом

Суд признал Алексея Титова банкротом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть 

31 мая 2018, 11:42
Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него 

30 мая 2018, 03:15
Врач-анестезиолог пойдет под суд за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Врач-анестезиолог пойдет под суд за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

5-летний мальчик умер 23 июня 2017 года в одной из стоматологических клиник города.
29 мая 2018, 04:45
Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

В ночь с 24 на 25 мая в Самарской области произошло убийство. Все случилось в доме на улице Звездной в Сызрани. Проживавшие вместе отец и сын что-то не поделили. В какой-то момент 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из 
25 мая 2018, 05:34
Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» 

25 мая 2018, 05:02
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Жестокое хладнокровие: В Самаре пенсионер убил сожительницу лопатой и спокойно лег спать

Жестокое хладнокровие: В Самаре пенсионер убил сожительницу лопатой и спокойно лег спать

Жуткая трагедия разыгралась на днях в одном из домов на улице Матросова в Самаре. Утром в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире в ее подъезде лежит мертвая соседка. Вещи по комнате разбросаны, а на кровати спокойно … дремлет 

20 мая 2018, 04:08
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад

В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад

Тольяттинская полиция раскрыла убийство, совершенное два месяца назад. В марте около одного из магазинов на улице Кулибина был обнаружен труп 30-летнего мужчины. Тогда было известно, что его убил посетитель одного из местных баров.

Полицейские предприняли ряд мер для изобличения злоумышленника. В 

14 мая 2018, 01:23
Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Китайский сервис такси Didi ведет поиски водителя, которого подозревают в убийстве стюардессы. Компания обещает награду в 1 млн. юаней (около $158 тыс.) за сведения об этом человеке. 21-летняя стюардесса, сотрудница Lucky Air, была убита в ночь на 6 мая.
11 мая 2018, 07:24
Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на 

11 мая 2018, 01:35
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