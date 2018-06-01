Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани В ночь с 24 на 25 мая в Самарской области произошло убийство. Все случилось в доме на улице Звездной в Сызрани. Проживавшие вместе отец и сын что-то не поделили. В какой-то момент 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из …