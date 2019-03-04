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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях

35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях

Результаты госучета «численности боровой, болотно-луговой, степной и полевой дичи, а также водоплавающих и околоводных птиц, обитающих на территории охотничьих угодий региона в 2018 году» опубликовал Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
 
По данным ведомства, в области водится:
3 марта 2019, 03:47
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Сотрудники национального парка Самарская Лука рассказали, что в леса вернулись волки. Так, 10 февраля, во время зимнего маршрутного учета в заповеднике увидели хищника, который успешно поохотился на косулю. 
 
- Сохранение волка — главного наземного хищника наших лесов, и других хищников и 
20 февраля 2019, 01:23
ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна 
11 февраля 2019, 12:43
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
В Самарской области ввели новые правила охоты

В Самарской области ввели новые правила охоты

Сейчас в Самарской области оформлено порядка 80 тысяч охотничьих билетов, которые дают право на приобретение оружия, а разрешений на право охоты выдано всего 30 тысяч. 
 
- Оружие - это предмет повышенной опасности. Получение охотничьего билета и права на охоту - самый 
1 февраля 2019, 10:15
В Самарской области может полностью исчезнуть популяция дикого кабана

В Самарской области может полностью исчезнуть популяция дикого кабана

В 2017 году в Самарской области были зафиксированы две вспышки африканской чумы свиней: весной в Хворостянском районе, а осенью в Красноармейском районе. Чем это чревато теперь, и как изменится порядок выдачи лицензий на охоту в 2018-м - в эксклюзивном интервью 

1 февраля 2018, 08:03
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
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