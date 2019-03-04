В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил …