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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
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4 марта 2019, 08:52
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35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях
Результаты госучета «численности боровой, болотно-луговой, степной и полевой дичи, а также водоплавающих и околоводных птиц, обитающих на территории охотничьих угодий региона в 2018 году» опубликовал Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
По данным ведомства, в области водится:
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3 марта 2019, 03:47
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В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
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1 марта 2019, 08:06
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки
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20 февраля 2019, 01:23
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ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры
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11 февраля 2019, 12:43
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Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
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8 февраля 2019, 12:41
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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В Самарской области ввели новые правила охоты
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1 февраля 2019, 10:15
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В Самарской области может полностью исчезнуть популяция дикого кабана
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1 февраля 2018, 08:03
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней
Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные …
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8 ноября 2016, 04:46
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