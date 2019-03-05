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Материалы по теме:

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за  
5 марта 2019, 09:06
В блогах: Почему в Самаре текут кровли

В блогах: Почему в Самаре текут кровли

Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. 
5 марта 2019, 05:01
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

В понедельник вечером, 4 марта, стало известно о ЧП в Самаре: возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по Чапаевской. В здании зарегистрирован 21 человек, постоянно проживают 14, в том числе двое детей. Когда сотрудники оперативных служб прибыли 
4 марта 2019, 09:26
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской

В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской

Сегодня, 7 января, в 6 часов утра были завершены сварочные работы на месте прорыва теплотрассы на улице Красноармейская, сообщает официальный сайт ОАО «ПТС».
 
Вчера, 6 января, в 14:30 здесь начались земляные работы. Работы по ликвидации повреждения на теплопроводе продолжались 
7 января 2016, 01:36
Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото

Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото

Вчера, 6 января, днем на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской прорвало трубу, подающую питьевую воду в дома жителей. Вода быстро залила достаточно большой по площади участок пешеходной и проезжей части на Ленинградской и Молодогвардейской. Установившийся мороз в считанные часы превратил 
7 января 2016, 09:43
В самарском доме на Чапаевской рушатся стены

В самарском доме на Чапаевской рушатся стены

Ходить рядом с домом № 76 по улице Чапаевской опасно - сверху падают кирпичи. Жить в доме невозможно - через трещину в стене уже четыре года дует ветер, летит снег и льет дождь, рассказывает Елена Сорокина.

Елена Сорокина, жительница дома на 

28 августа 2013, 05:38
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