|
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
|
5 марта 2019, 09:31
|
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
|
5 марта 2019, 09:06
|
В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
|
5 марта 2019, 05:01
|
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
|
5 марта 2019, 04:53
|
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
|
5 марта 2019, 02:00
|
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
|
5 марта 2019, 01:39
|
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
|
5 марта 2019, 12:04
|
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома
|
4 марта 2019, 09:26
|
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
|
1 марта 2019, 05:10
|
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
|
18 февраля 2019, 02:15
|
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
|
15 февраля 2019, 02:23
|
В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской
|
7 января 2016, 01:36
|
Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото
|
7 января 2016, 09:43
|
В самарском доме на Чапаевской рушатся стены
|
28 августа 2013, 05:38
Мы Вам перезвоним!