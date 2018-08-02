Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую арматуру, компенсирующие устройства и насосное оборудование.
Параллельно с этим начался ремонт оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с эти со 2 по 12 августа горячей воды не будет в домах в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.
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