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По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске
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19 апреля 2018, 02:42
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Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет
Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …
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18 апреля 2018, 08:08
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Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области
В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на …
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13 апреля 2018, 02:00
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Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
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4 апреля 2018, 11:45
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11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске
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30 марта 2018, 12:24
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Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска
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29 марта 2018, 11:34
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Два города Самарской области могут остаться без чистой воды
Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …
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29 марта 2018, 09:38
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В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного …
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28 марта 2018, 11:46