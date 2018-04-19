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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

18 апреля в Новокуйбышевске произошло ДТП. Около 12:30 39-летняя женщина на автомобиле «Митсубиши» ехала по улице Чернышевского со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского. На одном из перекрестков она решила не уступать дорогу другой машине. В итоге, в иномарку 

19 апреля 2018, 02:42
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на 
13 апреля 2018, 02:00
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
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