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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на 
10 октября 2018, 04:28
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном по ночам, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт 
10 октября 2018, 02:44
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

В Самаре, в губдуме, на заседании комитета по транспорту поддержали проект закона «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», в котором прописаны требования к организации платных парковок. В проекте прописано введение запрета на размещение парковок возле спортобъектов, образовательных учреждений, 

19 июня 2018, 10:22
О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

На стадионах российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, собираются ограничить продажу блюд из свинины. Это связано с тем, что начало турнира совпадает с мусульманским праздником Рамадан, пишут федеральные СМИ. Так, из меню VIP-лож исключат горячие блюда из свиного мяса - 

4 июня 2018, 07:00
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