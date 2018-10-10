В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно законодательно прописать правила содержания животных в многоквартирных зданиях. Нередко люди держат по 30-40 кошек или собак. Результат - запахи, постоянный шум, антисанитария. Жизнь соседей превращается в ад. Намного опаснее, когда граждане заводят таких питомцев, как медведь, рысь или волк. Как показывают факты, они могут нанести окружающим серьезные увечья, иногда со смертельным исходом. Жители не должны оставаться один на один с проблемными соседями, аргументируют депутаты. «ТЕРРА» уже рассказывала про резонансный случай в доме на Красной Глинке, где ребенка покусала рысь. А в Самаре один пенсионер умудрился устроить в квартире голубятню на несколько сотен птиц.
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