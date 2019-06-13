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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар
В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте …
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13 июня 2019, 08:40
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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В Самарской области посчитают мусор
В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется …
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13 мая 2019, 06:53
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В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека
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25 апреля 2019, 10:56
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Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено
В Самарской области началась доследственная проверка информации о том, что на территории национального парка «Самарская Лука» складируется мусор, который не вывозится уже несколько лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, в обстоятельствах разберутся специалисты из Новокуйбышевска.
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17 апреля 2019, 01:46
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Самарцы смогут платить за ТКО без комиссии
Жители Самарской области смогут оплатить услуги по вывозу твердых коммунальных отходов без комиссии. Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» заключил ряд соответствующих соглашений. Например, граждане, получающие заработную плату или пенсию на карту «Почта Банка», уже сейчас могут без комиссии осуществлять такие платежи …
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17 апреля 2019, 09:28
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В Самаре 6 ТСЖ брали плату за вывоз мусора
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12 апреля 2019, 12:16
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Жителям 600 домов в Самарской области придется доплатить за тепло
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3 апреля 2019, 11:59
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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