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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте 
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется 
13 мая 2019, 06:53
В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самарской области снова обсуждается пересмотр тарифов за вывоз мусора. Представители Общественной палаты города Самары предлагают начислять плату, исходя не из количества квадратных метров жилья, а с человека. А до утверждения нормативов можно брать по 80 рублей с человека за 
25 апреля 2019, 10:56
Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено

Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено

В Самарской области началась доследственная проверка информации о том, что на территории национального парка «Самарская Лука» складируется мусор, который не вывозится уже несколько лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, в обстоятельствах разберутся специалисты из Новокуйбышевска. 
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Самарцы смогут платить за ТКО без комиссии

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17 апреля 2019, 09:28
В Самаре 6 ТСЖ брали плату за вывоз мусора

В Самаре 6 ТСЖ брали плату за вывоз мусора

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Жителям 600 домов в Самарской области придется доплатить за тепло

Жителям 600 домов в Самарской области придется доплатить за тепло

На этой неделе жители около 600 домов в Самаре и Тольятти получат платежки с корректировкой по оплате за тепло, которое они получили в 2018 году. В частности, квитанции будут содержать для 80 % клиентов дополнительное начисление. Как говорят в «ЭнергосбыТ 
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

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27 февраля 2019, 02:11
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