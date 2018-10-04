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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12
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«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова
О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на …
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29 сентября 2018, 03:55
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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей
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15 октября 2017, 04:37
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Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»
Мэрия Тольятти обратилась к жителям с просьбой сообщать о незаконной вырубке деревьев на территории города. В случае обнаружения нарушителей необходимо звонить в полицию или в департамент городского хозяйства. Очевидцев, по возможности, просят запомнить особые приметы злоумышленников и номера их машин.
Таким …
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6 марта 2017, 01:51
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В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото
В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками. И это несмотря на то, что до Нового года еще почти 2 месяца.
Фотографию "КамАЗа", по завязку груженного лесными красавицами, выложил анонимный пользователь в паблике «Новости Самары». "На …
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4 ноября 2015, 12:38
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В Новгородской области выявили масштабную незаконную вырубку леса
Новгородские активисты Общероссийского народного фронта обнаружили две незаконные вырубки леса в Новгородском районе на территории в несколько десятков гектаров. Факты нарушений были выявлены региональной группой Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса (созданной в апреле 2015 года) при …
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5 июня 2015, 01:31