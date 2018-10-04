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Материалы по теме:

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
 
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на 
29 сентября 2018, 03:55

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на 
24 июля 2018, 10:41
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»

Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»

Мэрия Тольятти обратилась к жителям с просьбой сообщать о незаконной вырубке деревьев на территории города. В случае обнаружения нарушителей необходимо звонить в полицию или в департамент городского хозяйства. Очевидцев, по возможности, просят запомнить особые приметы злоумышленников и номера их машин.

Таким 

6 марта 2017, 01:51
В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото

В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками, есть фото

В Самарской области неожиданно появились первые грузовики с новогодними елками. И это несмотря на то, что до Нового года еще почти 2 месяца.

Фотографию "КамАЗа", по завязку груженного лесными красавицами, выложил анонимный пользователь в паблике «Новости Самары». "На 
4 ноября 2015, 12:38
В Новгородской области выявили масштабную незаконную вырубку леса

В Новгородской области выявили масштабную незаконную вырубку леса

Новгородские активисты Общероссийского народного фронта обнаружили две незаконные вырубки леса в Новгородском районе на территории в несколько десятков гектаров. Факты нарушений были выявлены региональной группой Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса (созданной в апреле 2015 года) при 
5 июня 2015, 01:31
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