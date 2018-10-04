«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.



Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на … О странном конфузе. Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на