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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку

В Самарской области разыскивают двух пропавших подростков – парня и девушку 16 лет из Новокуйбышевска. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, утром 16 октября они ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. К поискам подключили волонтеров. Сотрудники подразделения 
19 октября 2017, 05:28
В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет

Самарские правоохранители и добровольцы разыскивают двух пропавших девочек 14 и 15 лет. Сестры, проживающие в поселке Южном Большеглушицкого района, 30 мая ушли из дома и до сих пор не вернулись, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
1 июня 2017, 12:35
В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша

Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.

Приметы: 
26 ноября 2016, 04:06
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