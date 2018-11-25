В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 14 лет, рост … Приметы: на вид 14 лет, рост