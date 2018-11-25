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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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В Новокуйбышевске ищут пропавших парня и девушку
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19 октября 2017, 05:28
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В Самарской области пропали девочки-сестры 14 и 15 лет
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1 июня 2017, 12:35
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В Самаре пропала 15-летняя девушка Даша
Полицейские Промышленного района Самары и активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю самарчанку Дарью Михлик. Как сообщают в группе ЛА соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетняя пропала еще 17 октября. Не исключено, что она может находиться в компании молодого человека.
Приметы: …
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26 ноября 2016, 04:06