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В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям
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17 мая 2017, 07:25
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Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля
В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще …
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10 февраля 2017, 10:22
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В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей
И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.
Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и …
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8 февраля 2017, 10:35
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Самарские сурки предсказали позднюю весну
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2 февраля 2017, 04:58
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По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица
Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.
«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом …
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7 января 2017, 03:31
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По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото
Сегодня, 16 июля, один из жителей Тольятти по дороге на работу встретил птенца неустановленной пока породы птиц, которых не часто встретишь в городе. Фото размещены в группе «Подслушано Тольятти» соцсети «ВКонтакте» с сопроводительным комментарием «Кто скажет чей это птенец? …
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16 июля 2016, 06:00
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Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале
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24 июня 2016, 11:42
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В Самаре косули пытались проникнуть в школу
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31 мая 2016, 05:15