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В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей

И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.

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По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

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В Самаре косули пытались проникнуть в школу

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31 мая 2016, 05:15
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