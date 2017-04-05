«Живой Журнал», серверы которого в конце 2016 года переехали из Калифорнии в Россию, в ультимативной форме обязал всех блогеров подписать с ресурсом новое пользовательское соглашение. В противном случае верификация ЖЖ-юзера и, соответственно, возможность написания постов и комментариев будут недоступны. Два главных новшества документа: введение субсидиарной ответственности за «камменты» читателей и запрет на размещение политической агитации без согласия администрации ресурса. Также нельзя будет публиковать без разрешения рекламу. Эксперты считают, что новые правила заставят блогеров модерировать комментарии, искать альтернативные способы виртуальной подработки, отказаться от сотрудничества с оппозиционными политиками. По данным ТРК «ТЕРРА», в самарской блогосфере насчитывается около 100 активно пишущих авторов. Их накопленная аудитория может достигать 40 тысяч пользователей в сутки.
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07
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В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров
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9 марта 2017, 01:30
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Топ-новости: секс летом, урожай с Марса, приговор самарским блогерам
Ученые: летом люди хотят секса больше, чем зимой
В США ученые выяснили, в какие периоды у людей усиливается сексуальное влечение и почему. Подробности – здесь.
Выращенный на Марсе урожай пригоден для еды
Исследование провели голландские ученые в одном …
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24 июня 2016, 10:24
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В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве
Сегодня, 24 июня, последнее слово предоставят фигурантам скандального уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, блогеры Дмитрий Бегун и его соседи по скамье подсудимых Олег Иванец и Наталья Миронова требовали 3 миллиона рублей у директора компании «Современные медицинские технологии» …
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24 июня 2016, 10:24
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В Самаре на Ново-Садовой провалился асфальт
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29 июня 2015, 04:17
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Роспотребнадзор "забанил" 5,5 тысячи сайтов о суицидах
Ведомство провело тотальную проверку Глобальной сети и выявило, что Интернет буквально кишит сайтами, призывающими пользователей покончить с собой. Некоторые web-ресурсы содержали подробные инструкции, как лучше и быстрее попрощаться с жизнью. Больше всего подобных пабликов, страниц и сообществ обнаружено в социальных …
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27 января 2015, 04:29
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В Самарской области украли "Маленькую Сызрань"
Сегодня от популярного регионального сайта "Маленькая Сызрань" пришло следующее сообщение:
"Внимание! Основной домен сайта «Маленькая Сызрань» был похищен. Кража случилась еще в марте 2014 года, однако до сегодняшнего дня злоумышленники никак не меняли адресации домена и для всех посетителей нашего сайта …
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26 июня 2014, 10:20
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В Самаре провалился захват хакерами городского ЖЖ-сообщества - "путчисты" смогли продержаться всего 6 часов
Всего около 6 часов удалось продержаться хакерам, сумевшим 13 июня около 12:00 захватить городское ЖЖ-сообщество samara-ru.livejournal.com. По неофициальной информации, владельцы самарского "комьюнити" пожаловались в конфликтную комиссию службы поддержки ресурса. В настоящее время аккаунт unburden - главного виновника хакерской атаки - …
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14 июня 2014, 01:02