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В США ученые выяснили, в какие периоды у людей усиливается сексуальное влечение и почему. Подробности – здесь .



Выращенный на Марсе урожай пригоден для еды

Исследование провели голландские ученые в одном … В США ученые выяснили, в какие периоды у людей усиливается сексуальное влечение и почему. Подробности –Исследование провели голландские ученые в одном