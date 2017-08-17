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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара.  Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа.  В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие 
14 августа 2017, 02:13
В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В Самаре на Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, есть видео

В понедельник, 14 августа, в Самаре на улице Ново-Садовой загорелся автобус. В социальной сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидца, инцидент произошел рано утром в районе Барбошиной поляны, напротив дома №258 по улице Ново-Садовой. «Из-за чего он задымился, 
14 августа 2017, 01:59
Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, речь идет о приобретении 182 одно-, двух- и трехкомнатных квартир в чистовой отделке в объектах долевого строительства.
Застройщик обязан передать их мэрии до 10 июня следующего года. При этом 

9 декабря 2016, 02:18
В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

6 лет колонии и штраф 600 тысяч рублей. Такое наказание накануне предложила сторона обвинения для Валентины Бочеровой. Ей вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями на посту директора трех компаний – «Монтэк», «Зевс» и «Инвестстрой 2000».
1 декабря 2016, 02:53
Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

На это выделяется 2 миллиарда 755 миллионов бюджетных рублей.
На 2017 год запланировано обеспечить новым жильём ещё около 6 тысяч граждан, дома которых пойдут под снос. Такие цифры «ТЕРРЕ» сообщили в Правительстве Самарской области.
Всего в рамках реализации программы по 

24 октября 2016, 06:16
Оборонный завод

Оборонный завод "Коммунар" ограничил подачу воды в поселке Петра-Дубрава

В населенном пункте живут более 7 тысяч человек. По словам жильцов верхних этажей многоэтажек, давление вечером падает так, что они уже вторую неделю не могут пользоваться стиральными машинами и газовыми колонками. Такая ситуация сложилась из-за ограничения подачи воды, которое ввел 

26 сентября 2016, 08:24
Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина обратилась к коллегам с просьбой отозвать резонансный законопроект о расселении людей из аварийного жилья в другие регионы. По ее словам, внесенный документ может быть использован «во вред гражданам страны, предоставит широкие 
5 августа 2016, 01:32
В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Петра-Дубрава начат монтаж уникальной автоматизированной системы «Электронный звонарь», которая полностью имитирует движения человеческих рук и ног, регулируя силу и время ударов в колокола. Устройство предусматривает установку GSM-модуля для управления процессом с помощью смартфона. 

3 июня 2014, 05:27
Смышляевка и Петра-Дубрава вошли в ТОП-3 самых «пьющих» населенных пунктов

Смышляевка и Петра-Дубрава вошли в ТОП-3 самых «пьющих» населенных пунктов

Самарские поселки Смышляевка и Петра-Дубрава заняли второе и третье места в рейтинге самых «пьющих» населенных пунктов России. Список был составлен агентством «Финмаркет» на основании сведений Росстата по реализации водки муниципальными образованиями страны. По данным исследователей, каждый житель Смышляевки покупает по 

5 августа 2013, 04:03
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