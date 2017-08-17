В поселке Петра-Дубрава Волжского района Самарской области один за другим горят аварийные дома. Причем происходит это не где-то на окраине, а прямо на центральной улице. Пламя уже уничтожило 7 построек. В одной из них жила семья, за судьбой которой ТЕРРА следит с осени 2016-го. Напомню, супруги Черняковы категорически отказывались переезжать из ветхого дома в квартиру, предоставленную местной администрацией. Когда дело дошло до суда, служители Фемиды встали на сторону жильцов аварийного здания. Тем не менее, после этого дом отрезали от всех коммуникаций. Черняковы переехали в съемное жилье. А буквально на днях семья узнала - их собственность в Петра - Дубраве сгорела. На что они теперь могут рассчитывать, ответ на этот вопрос вместе с экспертами искали наши корреспонденты.
Центральная часть поселка Петра-Дубрава, улица Коммунальная, переулок Восточный. Здесь почти целый квартал горелых домов - 7 зданий. Все они признаны аварийными. В пепел превратились буквально за год. Последним сгорел дом, в котором пять лет назад квартиру купили переселенцы из Оренбурга - семья Черняковых. ТЕРРА рассказывала их историю в октябре. Тогда администрация Петра-Дубравы предложила вместо этого жилья квартиру в соседнем здании площадью 33 квадратных метра. Черняковы не согласились, уверяли, что их жилплощадь гораздо больше.
Алексей Черняков, житель п. Петра Дубрава, пер. Восточный, д.2:
- Дом был признан аварийным и подлежит расселению. Для этих домов был построены вот трехэтажки, непонятно какие. Отрезали тепло, воду, свет, газ. Получилось что он стал нежилой, мне пришлось снимать квартиру. В итоге мне вот помогли снести этот дом. Пожар случился 14 числа ночью - приехали, здесь полыхало все. здесь пожарные - в итоге вся квартира - там оставалась мебель, техника, все испорчено.
Оксана Чернякова, житель п. Петра Дубрава, пер. Восточный, д.2:
- Да мы приобретали 42 метра, да жилая одна комната, но у нас была еще и не жилая приобретена, то есть кухня. Вы думаете, мы одна семья, которая страдает от этого - просто не все жалуются! Терпят, а погорельцев вообще очень много по - видимому жалко денег на снос дома, государственных - может быть они куда-то ушли, не знаю.
У местной администрации, как уже рассказывала ТЕРРА, свой взгляд на проблему.
Геннадий Чернышов, ведущий специалист Администрации г.п. Петра Дубрава:
- У него однокомнатная квартира - 21 кв. метр. Даже не квартира, а комната. Мы им предлагаем 33.9 А он считает, что она занимает 42.
03.05 Не будет же он там 25 лет жить в этом доме.
После случившихся пожаров мы вновь обратились в администрацию Петра-Дубравы за комментариями. Однако, как ни странно , ни разу в течение нескольких дней застать на рабочем месте главу поселка Владимира Крашенниникова нам так и не удалось.
- Там нет никого. Как? Молча, нет никого. К нам, обратились жители с переулка Восточный. И что, его нет на месте! Он уехал
И вот как ситуацию прокомментировало руководство Волжского района, к которому относится поселок.
Татьяна Дорогова, руководитель МБУ ЖКХ Волжского района Самарской области:
- В основном , возгорания происходили в зимний период времени, в основном это связано с тем, что есть , может быть, не совсем обеспеченные люди, которые разводят костры или что-то. После зимнего периода возгорания больше ни одного не было.
А в деле семьи Черняковых якобы не достает документов, подтверждающих право собственности на все заявленные жителями квадратные метры. В любом случае, людям, оказавшимся в такой ситуации, юристы рекомендуют действовать в двух направлениях одновременно.
Владислав Симон, юрист адвокатского бюро RBL:
- Категория граждан, жилье которых признано непригодным, а так же не подлежащим ремонту и реконструкции, может претендовать на получение жилья вне очереди. В случае пожара это сделать будет не сложно, поскольку дом сгорел. Гражданин может обратиться в суд за возмещением ущерба. Так же здесь может быть взыскание морального вреда, потому что если в результате всего произошедшего, если получится в суде доказать вину администрации, то можно будет доказать те морально-нравственные страдания, которые понесли жильцы.
"ТЕРРА" будет следить за развитием событий.