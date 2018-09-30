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В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию
Блогер tornader задается вопросом: "А зачем в Самаре построили улицу Луначарского?" "Ведь по ней почти никто не ездит. А по направлению к Волге от Мичурина вообще не понятно, куда можно попасть. Остановки есть в обе стороны, а автобусы не …
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25 июля 2018, 06:05
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Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта
В Самаре временно откроют движение по улице Луначарского. Уже достигнута договоренность с ГИБДД, сообщает мэрия. Проект строительства новой дороги по ул. Луначарского, соединяющей Автобусный проезд и Ново-Садовую, будет готов к сентябрю. Обустройством кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского сейчас …
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6 апреля 2016, 11:55
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В блогах: улицу Луначарского соединили
Блогер taburent рассказывает о том, что в воскресенье были соединены два участка ул. Луначарского. «Работали очень активно», - описывает увиденное автор. «Движение по ул. Мичурина торопились открыть уже в понедельник. Не обошлось и без происшествий - одна из опор …
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22 сентября 2015, 05:23
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Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года
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8 сентября 2015, 02:21