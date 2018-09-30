В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию … Блогер tornader задается вопросом: "А зачем в Самаре построили улицу Луначарского?" "Ведь по ней почти никто не ездит. А по направлению к Волге от Мичурина вообще не понятно, куда можно попасть. Остановки есть в обе стороны, а автобусы не