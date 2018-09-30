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Материалы по теме:

В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию

В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию

Блогер tornader задается вопросом: "А зачем в Самаре построили улицу Луначарского?" "Ведь по ней почти никто не ездит. А по направлению к Волге от Мичурина вообще не понятно, куда можно попасть. Остановки есть в обе стороны, а автобусы не 
25 июля 2018, 06:05
Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта

Улицу Луначарского в Самаре временно откроют для проезда транспорта

В Самаре временно откроют движение по улице Луначарского. Уже достигнута договоренность с ГИБДД, сообщает мэрия. Проект строительства новой дороги по ул. Луначарского, соединяющей Автобусный проезд и Ново-Садовую, будет готов к сентябрю. Обустройством кольца на пересечении Московского шоссе и Луначарского сейчас 
6 апреля 2016, 11:55
В блогах: улицу Луначарского соединили

В блогах: улицу Луначарского соединили

Блогер taburent рассказывает о том, что в воскресенье были соединены два участка ул. Луначарского. «Работали очень активно», - описывает увиденное автор. «Движение по ул. Мичурина торопились открыть уже в понедельник. Не обошлось и без происшествий - одна из опор 
22 сентября 2015, 05:23
Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года

Кольцевую развязку на Московском шоссе и Луначарского сделают до конца 2015 года

Строительство кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского будет завершено до конца 2015 года. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Проект разработали в Саратове. По словам главы минтранса, документ 
8 сентября 2015, 02:21
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