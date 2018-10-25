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Появилось видео с места взрыва дома в Самаре
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25 октября 2018, 07:48
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
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7 сентября 2018, 04:05
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
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31 августа 2018, 02:48
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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«Газпром» объявил охоту на самарских должников
Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для …
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25 мая 2018, 04:58
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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области
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15 мая 2018, 05:27
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В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
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9 февраля 2018, 06:38