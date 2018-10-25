В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий … В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз.