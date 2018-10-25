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Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

CУ СК РФ по Самарской области уточнило данные по числу жертв в результате взрыва газа в одном из частных домов областной столицы. Инцидент унес жизнь только одного человека — мужчины. Также, силовики предоставили видео с места трагедии.
 
Напомним, страшный взрыв бытового 
25 октября 2018, 07:48
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз. 
24 октября 2018, 12:46
На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

9 августа в австрийских Альпах сразу трое человек погибли, сорвавшись с горных склонов. Инциденты произошли в федеральной земле Тироль. Первая трагедия случилась в Кайзеровских горах в районе общины Элльмау. Там двое человек сорвались в пропасть. Причины ЧП и личности погибших 
8 августа 2018, 11:01
Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
5 июля 2018, 11:18
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
«Газпром» объявил охоту на самарских должников

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для 

25 мая 2018, 04:58
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая 

9 февраля 2018, 06:38
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