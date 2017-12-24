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Материалы по теме:

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
В Самаре электричка снесла «Запорожец»

В Самаре электричка снесла «Запорожец»

Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал 
23 декабря 2017, 03:42
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
Пострадавшие в ДТП с пьяным лихачом на «Ленд Крузере» лежат в больнице уже месяц

Пострадавшие в ДТП с пьяным лихачом на «Ленд Крузере» лежат в больнице уже месяц

В полиции рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении водителя Toyota Land Cruiser, протаранившего вазовскую «тринадцатую» в районе пл. Кирова в ночь на 25 августа. Пострадавшие в результате аварии молодой водитель отечественной легковушки и его пассажир до сих 
26 сентября 2014, 02:03
В Самаре на водителя «Ленд Крузера» заведено уголовное дело за ДТП с 2 пострадавшими

В Самаре на водителя «Ленд Крузера» заведено уголовное дело за ДТП с 2 пострадавшими

В отношении 28-летнего безработного жителя Самары, который на внедорожнике Toyota Land Cruiser пытался скрыться от полиции и устроил ДТП на пл. Кирова, возбуждено уголовное дело. Статья - «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 
11 сентября 2014, 09:34
В Самаре завершен снос кафе «1001 ночь» на пл. Кирова

В Самаре завершен снос кафе «1001 ночь» на пл. Кирова

Незаконно возведенное рядом с пл. Кирова кафе сровняли с землей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
 
Как уже рассказывала «ТЕРРА», судебные приставы добивались сноса кафе «1001 ночь», расположенного на пересечении улиц Победы и Каховской, более года. Землю 
19 августа 2014, 11:05
В Самаре состоялся одиночный пикет в защиту учителей

В Самаре состоялся одиночный пикет в защиту учителей

В социальной и юридической защите нуждаются не только дети, но и учителя, считают активисты независимого профсоюза работников образования. Их требования в воскресенье были заявлены во время одиночного пикета в Самаре на площади Кирова. По словам организатора выступления, бывшей преподавательницы истории 

2 сентября 2013, 02:21
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