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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Самаре электричка снесла «Запорожец»
Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал …
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23 декабря 2017, 03:42
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta
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22 ноября 2017, 10:43
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10
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Пострадавшие в ДТП с пьяным лихачом на «Ленд Крузере» лежат в больнице уже месяц
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26 сентября 2014, 02:03
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В Самаре на водителя «Ленд Крузера» заведено уголовное дело за ДТП с 2 пострадавшими
В отношении 28-летнего безработного жителя Самары, который на внедорожнике Toyota Land Cruiser пытался скрыться от полиции и устроил ДТП на пл. Кирова, возбуждено уголовное дело. Статья - «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение …
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11 сентября 2014, 09:34
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В Самаре завершен снос кафе «1001 ночь» на пл. Кирова
Незаконно возведенное рядом с пл. Кирова кафе сровняли с землей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», судебные приставы добивались сноса кафе «1001 ночь», расположенного на пересечении улиц Победы и Каховской, более года. Землю …
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19 августа 2014, 11:05
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В Самаре состоялся одиночный пикет в защиту учителей
В социальной и юридической защите нуждаются не только дети, но и учителя, считают активисты независимого профсоюза работников образования. Их требования в воскресенье были заявлены во время одиночного пикета в Самаре на площади Кирова. По словам организатора выступления, бывшей преподавательницы истории …
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2 сентября 2013, 02:21