Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.
Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео с места происшествия. Судя по этим материалам, в результате столкновения автомобиль «Дэу» улетел с дороги, кузов машины деформирован. Спасатели смогли извлечь пассажиров из салона через заднюю дверь с помощью гидравлических кусачек. На это потребовалось около часа.
Пострадавший ребенок – девочка. Ее передали бригаде скорой помощи.
http://pssso.ru/?p=6827
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