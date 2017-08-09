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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел
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9 августа 2017, 10:14
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Новое об автобусной аварии под Самарой
По факту ДТП с пассажирским автобусом Пермь – Самара завели административное дело по статье «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки …
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9 августа 2017, 09:59
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Появилось фото раритетов, найденных на Самарке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная …
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9 августа 2017, 09:31
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37
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Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение
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8 августа 2017, 11:06
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Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой
В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом …
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8 августа 2017, 04:51
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Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото
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8 августа 2017, 11:37
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Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
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8 августа 2017, 09:19
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Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами
Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными …
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7 августа 2017, 04:46
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти
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6 августа 2017, 01:21
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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры
В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема …
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4 августа 2017, 05:57
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Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии
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28 июля 2017, 08:27
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?
Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что …
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26 июля 2017, 11:45