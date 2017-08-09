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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
Новое об автобусной аварии под Самарой

Новое об автобусной аварии под Самарой

По факту ДТП с пассажирским автобусом Пермь – Самара завели административное дело по статье «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки 
9 августа 2017, 09:59
Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная 
9 августа 2017, 09:31
«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Сегодня около 6:00 в нескольких километрах от Самары произошло ДТП. Автобус Setra, следовавший из Перми, врезался в бетонное ограждение. Пермячка Оксана Калинина, находившаяся в этот момент в автобусе, рассказала подробности столкновения.

Оксана направлялась в отпуск в город Балаково Саратовской 
8 августа 2017, 11:06
Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой

Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой

В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом 
8 августа 2017, 04:51
Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

В Самаре появилась «горячая река», пишут очевидцы в социальных сетях. В результате коммунальной аварии кипятком затопило дорогу и двор на Южном проезде. Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа.

По словам местных жителей, горячая вода начала бить ключом из 
4 августа 2017, 11:59
В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема 
4 августа 2017, 05:57
Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

В четверг, 27 июля, в Абхазии разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли трое россиян. Трагедия произошла в городе Пицунде. Выяснилось, что управлял полетом пилот из Самары. По данным российского посольства, его имя Александр Семенов. Его пассажиры – двое москвичей: 

28 июля 2017, 08:27
Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что 
26 июля 2017, 11:45
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