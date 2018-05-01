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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки 
28 апреля 2018, 03:10
50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 6 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, мужчина за рулем УАЗа ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Георгия Димитрова в сторону 18 км. 
28 апреля 2018, 02:24
СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. 

19 апреля 2018, 03:01
Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского

Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского

На днях в полицию Кинельского района области позвонил обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что нашел в подвале дома труп.

На место преступления прибыл участковый уполномоченный майор Геннадий Сивашов. Во время разговора с 35-летним сыном погибшего, офицер обратил внимание на пятна крови на 

13 февраля 2018, 02:39
В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре по решению суда заключена под стражу 26-летняя женщина, подозреваемая в похищении ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», преступление было совершено в Кинеле в среду, 24 января.

Неизвестные преступники в масках похитили 4-летнего мальчика. Матери на мобильный телефон пришло 
26 января 2018, 02:30
В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, 
24 января 2018, 11:02
Житель Кинеля отобрал телефон у отца-инвалида

Житель Кинеля отобрал телефон у отца-инвалида

На днях в полицию города Кинеля за помощью обратился 74-летний местный житель. Он сообщил, что его ограбил родной сын. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

Накануне преступления 44-летний подозреваемый весь день сидел дома и распивал спиртное. Вечером он ушел 

23 января 2018, 02:19
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