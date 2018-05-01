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71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала …
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30 апреля 2018, 09:35
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Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области
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30 апреля 2018, 12:38
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Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми
Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки …
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28 апреля 2018, 03:10
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48
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На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб
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28 апреля 2018, 02:24
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01
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Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского
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13 февраля 2018, 02:39
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В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу
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26 января 2018, 02:30
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В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей
Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, …
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24 января 2018, 11:02
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Житель Кинеля отобрал телефон у отца-инвалида
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23 января 2018, 02:19