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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14