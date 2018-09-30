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Материалы по теме:

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные начнутся с ночных заморозков. В ночь на пятницу и на субботу местами ожидается до -3 градусов. Возможен град, добавили в МЧС. Но затем, по прогнозу, придет потепление. В пятницу, 
31 мая 2018, 04:04
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
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